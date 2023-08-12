«Ощущение, что из театра ушел свет»: коллеги Веры Васильевой не смогли сдержать слезы на церемонии прощания

Министр культуры Москвы Александр Кибовский Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 12 августа, в Театре Сатиры прошла церемония прощания с Народной артисткой СССР Верой Васильевой. О ее смерти стало известно 9 августа. Проститься с актрисой пришли ее близкие, друзья и коллеги. Многие не могли сдержать слез.

Юрий Васильев, открывавший гражданскую панихиду, сказал:

- Сегодня очень тяжелый день для нашего театра, для всего российского театрального искусства, потому что мы прощаемся с великой актрисой, великой женщиной Верой Кузьминичной Васильевой. У нее много регалий, много премий, но самое главное звание Веры Кузьминичны - актриса чести и достоинства. Когда мы выходили с Верой Кузьминичной на сцену в последнее время, она иногда подзабывала текст, говорила: «Ребята, помогайте мне». Сегодня другая пьеса. Сегодня хочется попросить Веру Кузьминичну помогать нам. Возраст вроде очень серьезный, и все равно, когда уходит такая актриса, такая женщина, возникает ощущение, что из театра ушел свет, который оберегал нас и подбадривал нас. Редкое качество для актрисы: она еще была замечательным человеком. Никто никогда не слышал, чтобы она ругалась, критиковала кого-то… Мы так надеялись, что она с нами будет праздновать столетие Театра сатиры, но жизнь распорядилась иначе. В ней было все: тепло, свет, милосердие, добро. И еще самоирония, она могла иногда над собой посмеяться. Ее смех был потрясающим, светлым, ярким, заразительным. Царствие небесное, Вера Кузьминична. Мы всегда будем о вас помнить и рассказывать молодым актерам, какой вы были.

После этого на большом экране показали фрагмент спектакля с участием Веры Васильевой. «Вера Кузьминична, какая же вы красивая!» - воскликнул Васильев, глядя на экран.

Худрук Театра сатиры Сергей Газаров сказал:

- В нашем театре многие работают 40, 50, 60 лет. Вера Кузьминична проработала 75. Когда родилось большинство присутствующих в этом зале, она уже была звездой. Рядом с этой звездой мы прожили всю свою жизнь. Она пронесла это качество до конца. Она играла моноспектакль «Вера», основанный на собственных воспоминаниях, и без слез невозможно было его смотреть, — потому что степень откровенности зашкаливала. Она как бы говорила: «Это моя жизнь, она была вот такая, и я счастлива».

Министр культуры Москвы Александр Кибовский добавил:

- На этой сцене она выходила к зрителям до последнего момента. Судьба ее удивительна, и восхищает, что так рано пришла к ней слава. Ее первых успехов хватило бы, чтобы запомнить ее надолго, но ее творческая жизнь оказалась необыкновенно длинной. Десятки ролей! Буквально недавно, в 2015 году отмечали ее 90-летие, возраст почтенный по любым меркам. И был сделан большой спектакль, который произвел огромное впечатление на зрителей: невозможно было поверить, что перед вами выступает очень пожилой человек. Мир творческий - специфический, здесь масса слухов, сплетен, интриг, но и тут ей надо отдать должное: она никогда не была участницей подобных явлений. И это позволяло ей быть не только творческим, но и моральным лидером в коллективе. Встречи, дни рождения, праздники - всегда Вера Кузьминична была во главе стола и принимала в этом самое живое участие. Не возникало ощущения, что это человек на склоне лет. Живая энергия и позитив не оставляли ее. Казалось, что она будет с нами всегда. И новость о том, что Веры Кузьминичны нет, стала для нас неожиданной.

В субботу, 12 августа, в Театре Сатиры прошла церемония прощания с Народной артисткой СССР Верой Васильевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Алена Яковлева сказала:

- Мне в жизни необыкновенно повезло, я проработала рядом с Верой Кузьминичной сорок лет. Мы называли ее Верочкой или Верочкой Кузьминичной. Она не была похожа ни на кого. Ее осанка, каблучки, прическа, маникюр делали ее стопроцентной женщиной. И все это оставалось с ней до последних дней! Никто и никогда не мог назвать Веру Кузьминичну старухой. Даже слова «годы берут свое» к ней не подходили. Она всегда оставалась эмоциональной, чувственной, элегантной… Мне жаль нас, потому что мы остаемся без нее. Но благодарю Бога за то, что у меня было столько счастливых минут работы с ней. Надеюсь, она присоединится к тем ангелам-хранителям, которые берегут наш театр, и всегда будет с нами.

Выступил и актер Максим Аверин:

- Мне кажется, нужно заслужить такую жизнь. Произнося «Вера Васильева», люди улыбались, и никто ни разу не сказал о ней ничего дурного. Мне посчастливилось несколько раз с ней общаться, в том числе на посиделках, где Вера Васильевна продолжала тусить за полночь (улыбается). Помню ее улыбающиеся глаза… Ей удалось прожить жизнь так, чтобы не участвовать ни в каких интригах, и быть во всем женщиной. Я спросил ее однажды в интервью: «Вера Кузьминична, вы влюблены?» Она ответила: «Конечно!» В начале карьеры она играла простушек, а потом превратилась в королеву. Дай Бог нам всем так чисто прожить, как по полю пройти, чтобы никто и никогда не смог плюнуть нам в спину.

Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя, а позже ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

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