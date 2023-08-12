У Зеленского остался последний шанс сохранить Украину. Запад хором заговорил о мире, но примут ли они условия Путина

Зеленскому необходимо не требовать от России вывода войск, а согласиться на нынешнюю линию разграничения Фото: REUTERS

Не знаю, заметили ли вы, что в последнее время западные эксперты, аналитики и даже военные зачастили с разговорами о возможности и даже необходимости побыстрее закончить конфликт на Украине. И все чаще звучит так называемый "корейский вариант" перемирия. То есть за Россией фактически остаются территории, которые вошли в ее состав в ходе СВО, но Россия дальше освобождением украинских земель от украинских же нацистов не занимается. А Украина смиряется с потерей части территорий при всеобщем и чуть ли не хоровом декларировании необходимости ее территориальной целостности.

Причем, этот хор экспертов почему-то считает, что для достижения данного результата достаточно уломать Зеленского. Но совершенно непонятно, почему они считают, что Путин должен радостно согласиться на такие итоги СВО, что называется, по умолчанию. Бред? Конечно, же бред. Особенно если учесть, с какими лозунгами вся европейская шваль, пардон, элита выступала еще относительно недавно. Глава Евродипломатии Жозеп ему в Баррель не уставал повторять, что конфликт должен разрешиться на поле боя и только там. О том же говорили и несостоявшаяся врач-гинеколог Урсула фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии, и председатель Евросовета Шарль Мишель, и "обиженная ливерная колбаса" Олаф Шольц, и Макрон с эротичным именем Эммануэль, и многие другие. А уж сколько таких высказываний мы слышали от высокопоставленных функционеров США, и не сосчитать.

И вдруг – "Вашингтон пост", " Нью-Йорк Таймс", "Бильд", " Вашингтон Таймс", "Таймс", "Индепендент", "Политико", "Ньюсуик", десятки других изданий разразились статьями о том, насколько много жертв понесли ВСУ в ходе своего "контрнаступа", какое это, вообще, неудачное наступление, как тяжело украинским солдатам и так далее. Вряд ли на это их подвигли разъяснения Зеленского, что наступление - это движение вперед, а отступление, соответственно, движение назад, которым он разродился на днях, демонстрируя свой тактический гений украинским и зарубежным журналистам. Скорее, наоборот, Зеленский выступил со своей речью после того, как ему доложили о статьях в западных СМИ.

Но общий тон статей именно такой, как будто все пишущие эксперты и аналитики сведены в один оркестр и управляются одним дирижером. И на весь мир они этим хором утверждают, что Зеленскому необходимо не требовать от России вывода войск, а согласиться на нынешнюю линию разграничения, что и предложить Путину. А уж тот-то, дескать, немедленно согласится на это "выгодное" предложение.

Ну что тут скажешь? Тут даже просто вспомнить Михаила Задорнова с его бессмертным: "Ну, тупые!" – окажется маловато. Надо будет еще добавить или идиоты, или сумасшедшие.. Кто вам сказал, что Путин пошел на Украину искать территорий? Вы сами? Исходя из собственных представлений? Лучше бы самого Путина послушали, когда он всему миру объяснял, что, зачем и почему. Владимир Владимирович, кстати, всегда говорит правду, какая она есть.

Вам же четко было объявлено, что Украина сможет сохраниться в качестве независимого государства только в том случае, если она не будет представлять опасности для своих соседей. А для этого необходимо, чтобы Киев отказался от нацистской идеологии Бандеры (это, кстати, и в интересах тех же поляков, если они не забыли о Волынской резне, и румын, а не только России). А еще распустила свои ВСУ, оставив только необходимые для поддержания порядка полицейские силы, вооруженные спецсредствами и легким стрелковым оружием. Максимум, что может быть у Незалежной из вооружений – это РПК. И легкие бронемашины. И тогда Россия сама будет готова гарантировать суверенитет и независимость Украины. А еще - равноправие народов, статусы языков и т.д. но это можно уже потом. А территорий, самих по себе, России и посейчас хватает, и ранее хватало. Дай-то Бог освоить имеющиеся.

А вот нынешняя Украина в любых ее границах останется источником повышенной опасности, в каких бы границах она ни продолжила свое существование. Даже если дело дойдет только до одной области.

Зеленский мог бы иметь сейчас и Херсонскую, и Запорожскую области, и даже весь Донбасс, если бы решился на выполнение Минских соглашений. Подпиши и реализуй он Стамбульские соглашения, Запорожская и Херсонская области остались бы в составе Незалежной. Не захотел или не смог. Сейчас это уже неважно. Важно то, что у Зеленского пока еще остается шанс на сохранение не только в составе Украины Одесской, Николаевской, Харьковской и прочих областей, но и на сохранение самой Украины. Следующего предложения не будет, а это значит, что, в конце концов, не останется на планете и самой этой страны Украины.

Сколько бы "саммитов мира" ни собрали клевреты Зеленского, и какие бы караваны вооружений ни слали ему с Запада. И сколько бы западные "хоры" под управлением того самого или иного дирижера ни "пели песен" о "южнокорейском варианте" установления мира между нашими странами.

И, да, кстати, это мы еще про гарантии России со стороны стран НАТО не говорим в данный момент.