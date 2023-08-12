Народная артистка СССР скончалась в Москве 9 августа, ей было 97 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прощание и похороны Веры Васильевой

В субботу, 12 августа 2023, в Театре сатиры прошла церемония прощания с актрисой Верой Васильевой. У этого грустного события всегда, увы, один и тот же сценарий. Когда умирает известный и всеми любимый артист, проститься с ним приходят толпы людей, как знаменитых, так и самых обычных, звучат речи, льются слезы. Цветы, траурная музыка... Сегодня казалось, что к тем, кто захотел проститься с замечательной Верой Васильевой, присоединилась и природа - в Москве начались дожди. "Небо плачет вместе с нами..." , - переговаривались люди, пришедшие в театр Сатиры, чтобы подойти к стоящему на сцене гробу с телом актрисы, возложить цветы и сказать последние добрые слова.

Со сцены не прозвучало ни одной дежурной, протокольной фразы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коллеги и друзья пришли проститься с Верой Васильевой

Среди тех, кто счел своим долгом прийти в этот день в Театре сатиры, было множество звезд. Александр Ширвиндт говорил о покойной как об очень близком человеке: "Верочка, Верочка любимая... Более 60 лет мы были рядом друг с дружкой... Подруга, партнерша, наставница в самом высоком смысле этого слова..."

12 августа коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Веру Васильеву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Худруг Театра сатиры Сергей Газаров отмечал удивительное творческое долголетие артистки: "Вера Кузьминична проработала здесь 75 лет - когда родилось большинство присутствующих в этом зале, она уже была звездой. Рядом с этой звездой мы прожили всю свою жизнь...". Максим Аверин восторгался невероятным энергией, чистотой и женственностью Васильевой: "Ей удалось прожить жизнь так, чтобы не участвовать ни в каких интригах, и быть во всем женщиной.

Экс-министр культуры России Михаил Швыдкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я спросил ее однажды: «Вера Кузьминична, вы влюблены?» Она ответила: «Конечно!». Актриса Алена Яковлева восхищалась тем, что Васильева словно не замечала своего возраста: "Никто и никогда не мог назвать Веру Кузьминичну старухой. Даже слова «годы берут свое» к ней не подходили. Она всегда оставалась эмоциональной, чувственной, элегантной…"

Александр Ширвиндт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также добрые слова о Вере Кузьминичне говорили Александр Олешко, Юрий Васильев, экс-министр культуры России Михаил Швыдкой, министр культуры Москвы Александр Кибовский. Каждый старался вспомнить что-то глубоко личное и быть в этот печальный день предельно искренним и открытым. Со сцены не прозвучало ни одной дежурной, протокольной фразы, никто не выступал "для галочки" - наверное, другого и не стоило ждать в день прощания с артисткой, в жизни и в работе которой никогда не было ни одной фальшивой нотки.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, народная артистка СССР скончалась в Москве 9 августа, ей было 97 лет. После прощания в Храме Христа Спасителя состоится отпевание, а затем актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Фото: Михаил ФРОЛОВ