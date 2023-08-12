В Мариуполе появится «ПСБ Арена» - первый камень уже заложен

Мирная жизнь постепенно приходит в новые регионы России. В Донецкой Народной Республике один за другим дают старт строительству социальных объектов. Новые дома, больницы, школы, а теперь и спортивная арена.

В Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена». Современное здание появится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна и станет центром притяжения всех жителей. Комплекс включит в себя ледовую арену и залы для занятий различными видами спорта. Тренироваться в нем получат возможность все жители города, так что «ПСБ Арена» станет одним из важных элементов восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни в регионе.

Торжественный старт строительству дали Петр Фрадков, председатель ПСБ, Денис Пушилин, врио главы ДНР, Евгений Солнцев, председатель правительства ДНР, и Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ.

- Создание объектов спортивной инфраструктуры дает дополнительные возможности для развития детского и массового спорта, - отметил Петр Фрадков.

Именно ПСБ оказывает финансовую поддержку реализации проекта. Мариуполь выбран не случайно – он стал одним из первых городов, про который можно сказать, что самое страшное осталось в прошлом. Восстановление и рост идет по всем направлениям - строительство, бизнес, социальные объекты. Банковская поддержка нужна повсеместно, это местные жители знают, как никто другой. Теперь к банковской системе подключаются новые регионы.

Первые офисы ПСБ уже более года открыты в Донецкой Народной Республике. В Мариуполе распахнуло двери новое отделение для клиентов - физических лиц. Это тоже одно из тех событий, которое жители города давно ждали. Наравне со строительством спортивного объекта, доступность банковских отделений делает жизнь комфортнее.

С открытием нового офиса сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений, включая мобильные офисы, и 246 - в республике в целом. А в ближайшее время ПСБ планирует открыть в Мариуполе еще более десяти отделений. Помимо офисов, в Мариуполе представлено 30 банкоматов ПСБ, а всего в регионе их насчитывается уже более 660.

В новом офисе мариупольцы смогут оформить карты для социальных и пенсионных выплат, зарплат и детских пособий. Жителям также доступны кредитные продукты, как и в любой другой точке России.

За один визит можно решить все необходимые вопросы: открыть вклад, получить кассовое обслуживание, сделать перевод или обменять валюту.

На церемонии открытия нового офиса присутствовали Денис Пушилин, Евгений Солнцев и Петр Фрадков.

- Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах, - отметил глава ПСБ.

Сейчас инфраструктура региона переживает бурное развитие, получая поддержку на самом верху. Бизнес и власти работают рука об руку, только в таком тандеме можно решить все самые актуальные задачи.