Чтобы похоронить ныне погибших украинских солдат, местным властям приходится раскапывать старые могилы Фото: REUTERS

КИЕВ ОТЧИТАЛСЯ О "СБИТЫХ" РОССИЙСКИХ РАКЕТАХ

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал сведения об успешной работе украинских сил Противоповитрянной обороны (ППО – ПВО).

- С начала войны ВСУ сбили более 3500 воздушных целей. Среди них 1200 крылатых, 24 баллистические ракеты, 13 гиперзвуковых "Кинжалов", объявил Игнат. - Сегодня украинская система противовоздушной обороны является одной из самых уникальных в мире – смешанная, поскольку у нас сосредоточены средства ПВО от разных производителей, разного типа и от разных поставщиков.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, сейчас ПВО сбивает 70-80% ракет. Аналогичная картина статистики и по БПЛА.

А потом он проснулся и понял, что ни одного сбитого "Кинжала" ППО Украины так и не предъявила ни экспертам, ни широкой общественности, если не считать обрезок какой-то толстостенной болванки, рядом с которой позировал мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко. Что касается "Кинжалов", то, если я не ошибаюсь, Россия по Украине столько просто не запускала.

КУЛЕБА СЛЫШИТ "ГОЛОСА" И "ГАСИТ" ИХ

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба сообщил, что наступающая осень для Незалежной будет очень тяжелой. И речь не о трудностях отопительного сезона, а о том, что в мире ширятся голоса о необходимости переговоров с Россией для окончания военных действий.

- Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, - рассказал Кулеба. - В разных странах мира усиливаются голоса о том, что "проблемы", что нужно переговоры". Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали.

По его словам, предстоит также большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

НА УКРАИНЕ ВЫВЕЛИ ЦЫПЛЯТ-"ГЕРОЕВ"

Харьковские СМИ объявили перемогу - на Украине вывели новый вид/породу цыплят. От обычных цыплят отличаются тем, что они не простые, а могучие! В чем именно? Они не боятся взрывов и спокойно реагируют на воздушные тревоги.

Селекционеры были настолько поражены этими качествами цыплят, что назвали их в честь древнегреческого богатыря и полубога именем Геркулес.

Может, они просто глухие? Кстати, военкоматы могут взять эту практику себе на вооружение и прислать в окопы новых героев, которые также не будут бояться ни взрывов, ни воздушных тревог. Представляете роту Гераклов? Жаль, что бесстрашные воины не услышат ни приказов, ни прилетов.

ЧИСТКОЙ ОБЛАСТНЫХ ВОЕНКОМОВ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОГРАНИЧИТСЯ

Зеленский анонсировал через две недели заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос работы военно-врачебных комиссий. Именно через военно-врачебные комиссии обычно оформляют фиктивную непригодность мужчин к воинской службе.

- Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, как относятся к своим задачам, - просто аморально. Через 2 недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас проверка и подготовка предложений. Решения тоже будут, - объявил Зеленский. В Киеве пошли разговоры, что власти для полной очистки коррупции в этом вопросе потребуется дезавуировать все 170 тысяч освобождений от службы и направить всех этих людей на медкомиссии по новой. Но власть вряд ли пойдет на такой шаг.

Между тем, депутаты парламента положительно оценивают принятое Зеленским решение об увольнении всех глав областных военкоматов.

- Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, вернувшиеся с передовой, то я думаю, что они действительно обеспечат очищение всех территориальных центров комплектований от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства и для личного обогащения, - заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире всеукраинского телемарафона. Пошли слухи, что после областных чистка коснется и районных с городскими военкоматов.

По слухам, кандидаты в облвоенкомы уже пытаются узнать, сколько и куда надо "занести", чтобы получить перспективное место героя антикоррупционной компании.

УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ ОБЯЗАЛИ ВЕРНУТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ ГОСУДАРСТВА ПОМОЩЬ

Минобразования и Минэкономики Украины распространили информацию, что учителей и ученых за невозврат 6 500 гривен денежной помощи, полученной свыше года тому назад, в начале СВО, впереди ожидает суд. Потому что, как считают чиновники, они получили эту финансовую помощь неправомерно.

Копию письма Минобразования и науки по этому вопросу опубликовали "Украинские новости".

Речь идет о том, что многие украинцы в начале военных действий получили по 6500 гривен от государства в рамках программы "е—Поддержка". Но сейчас, спустя больше года с украинцев начали требовать вернуть эти деньги.

Поскольку Зеленскому денег не хватает, то хорошо хоть, что не с процентами.

ПРОВАЛ "ФОРМУЛЫ ЗЕЛЕНСКОГО"

Ермак провел новую встречу с иностранными послами по "формуле Зеленского". Предыдущее такое собрание состоялось накануне саммита в Саудовской Аравии по Украине.

На встрече были представители Турции, ЮАР, Индии и ряда других стран, а также ООН. Китайского посла не было. Всего присутствовали послы 58 стран.

Встреча касалась двух пунктов украинского плана - "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Речь шла, в частности, о подготовке Украины к зиме и связанными с этим расходами, а также о переговорах о двусторонних гарантиях безопасности.

Также глава Офиса президента рассказал послам, как прошел саммит в Джидде.

СТАТИСТИКА НЕЗАЛЕЖНОЙ НЕ РАДУЕТ СЧАСТЬЕМ

Свежие данные украинской статистики свидетельствуют, что в Незалежной институт брака больше не сочетается с понятием счастья. В стране стали меньше жениться и больше разводиться.

За первые полгода 2023-го на Украине были зарегистрированы 86 028 браков. Это на 17% меньше соответствующего периода в прошлом году, когда было зафиксировано 103 903 новых семей. Но за этот же период 2023-го года были зарегистрированы 10 139 случаев расторжения брака. Это ровно на треть (+33%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году (7 632).

Удручающая статистика. Но если Зеленский продолжит свой курс на уничтожение украинцев до последнего, то скоро страна станет краем одиноких девиц...

ТАЙВАНЬ ЛИТВУ ПОМАТРОСИЛ И БРОСИЛ

Вице-спикер Сейма Литвы Ярутис вдруг узнал, что все потуги Литвы по защите демократии на острове Тайвань не дали должных ответных всходов. Оказалось, что несмотря даже на открытие в Литве своего торгового представительства, Тайвань решил построить завод по производству чипов не в Вильнюсе, а в немецком Дрездене.

- Хотя нынешние правящие политические партии в Сейме с большим энтузиазмом разрешили открытому в Литве представительству взять название Тайвань вместо Тайбэя, как в других странах мира, Литва так и не стала воротами в Европу для тайваньской передовой полупроводниковой продукции, — прозрел Ярутис.

По его словам, обещания правящего большинства Сейма миллионных инвестиций Тайваня в Литву обернулись огромными задолженностями местных предприятий. Они понабрали кредитов, а сейчас не знают, чем расплачиваться, и идут к банкротству.

А ведь Тайвань никому ничего не обещал, это сами литовские политики нафантазировали себе грядущее процветание...врочем, как обычно.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как сообщила турецкая газета Hürriyet, представитель Турции на встрече в Саудовской Аравии по Украине заявил, что "если Россия не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения". Глас вопиющего здравомыслящего в настоящей пустыне.

- ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ECOWAS по "восстановлению демократии" — заявил комиссар ЕС по внешней политике Жозеп его в Боррель.

- Украина разрешила ввоз польской курятины и инкубаторских яиц из Польши. А Польша ввоз украинского зерна так и не разрешила. Это тебе не микрочипы.

- В Вильнюсе пропал асфальт, который был уложен непосредственно перед саммитом НАТО. Кто бы мог подумать? Ну да хоть сам Вильнюс литовцам оставили.

- The Economist информирует, что на кладбищах Западной Украины для похорон ныне погибших украинских солдат, местным властям приходится выкапывать жертв прошлых войн, но при этом могилы бандеровцев не трогают.

- В культурной столице Украины - Львове местные бургерные предлагают отведать "жареную москалятину" за 200 гривен. Покупатели сетуют на дороговизну новинки: дескать, раньше ели "русского младенца" за 180 гривен. От

- На острове Змеином украинские военные установили пограничный столб. Теперь точно заживут и перемогут. Если никто не украдет этот столб.