Евгений Миронов: «Очень не хватает умной комедии. Но сейчас она не ко времени»

Народный артист России Евгений Миронов - арт-директор фестиваля. Фото: пресс-служба Театра Наций

Фестиваль продлится до 20 августа. В программе - более 70 мероприятий: театрализованные шоу, концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, научные диспуты… Накануне открытия KP.RU побеседовала с арт-директором фестиваля, народным артистом России Евгением Мироновым.

Фестиваль продлится до 20 августа. Фото: пресс-служба Театра Наций

- Август — мертвый сезон для театральной Москвы. Получается, фестиваль в Парке Горького — достойная альтернатива неработающим сейчас театрам.

- Не такой уж и мертвый. Работают наши коллеги в «Практике» и в Театре на Таганке, играет спектакли Театр им. Моссовета... Но в целом, да, лучшего времени для фестиваля искусств, чем сейчас, придумать невозможно, - говорит Евгений Миронов. - Тем более, что 12 августа — день рождения Парка Горького, ему исполняется 95 лет. И к этой дате режиссер Сергей Сотников поставил спектакль «Фабрика счастья» с Марией Смольниковой в роли Бэтти Глан, первого директора парка.

Бэтти Глан была дружна с Максимом Горьким, бывала у него в гостях… А потом время стерло эту связь писателя с парком, и последние годы Горький был только частью названия и памятником недалеко от входа. А когда-то Алексей Максимович сделал немало для того, чтобы парк стал не только местом отдыха, но и культуры. Но сейчас спроси на улице прохожего, какая у него ассоциация со словом «горький», и вы услышите (мы проводили такой эксперимент) массу вариантов: горький шоколад, вкус любви, опыт… И мало кто вспомнит про великого писателя. А хочется, чтобы в памяти сразу всплывали прекрасные пьесы Алексея Максимовича — «Мещане», «Васса», «На дне», романы или рассказы. Например, «Рождение человека» и «Страсти-мордасти», на основе которых режиссер Марина Брусникина поставила нам с Александрой Урсуляк спектакль-концерт с музыкой Эдварда Грига. Мы читаем, а «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета играют прекрасные мелодии норвежского композитора. Год назад мы показали этот проект на фестивале «Горький в Парке Горького».

Вообще нужно поблагодарить Департамент культуры Москвы и Московское правительство, что поверили в идею фестиваля о Горьком…

Фестиваль имел резонанс и неожиданное продолжение — в этом году под названием «Горький +» мы успешно провели фестиваль и в Казани, и в Нижнем Новгороде, городах, тесно связанных с биографией писателя.

В Казани и в Нижнем Новгороде - городах, тесно связанных с биографией писателя - прошли фестивали «Горький +». Фото: пресс-служба Театра Наций

- Какие мероприятия фестиваля нельзя пропустить? Что самое интересное на ваш вкус?

- Вообще я был бы счастлив, если бы посетители парка не пропустили ни одного мероприятия, но понимаю, что это невозможно — их больше 150. Не могу выделить какой-то из проектов, потому что, как арт-директору, они мне дороги все. Но дам вам наводку по направлениям. Если вы любите аудиопостановки, то у нас есть сразу два проекта, которые доступны 24 часа в сутки все 10 дней фестиваля. Там голоса прекрасных артистов: Юлии Пересильд, Игоря Миркурбанова, Александры Ревенко, Елены Морозовой… Если нравится музыка, то она звучит на нашем фестивале и в классическом варианте, и в современном — поп, рэп, электроника. Спектакли на любой вкус — от драматических до променадов и дефиле. Лекции, кинопоказы, игры в шахматы и городки. Мы даже любителям цирка в этом году пошли навстречу, ведь Горький сам любил цирковое искусство.

- Вы принимаете участие в научном диспуте «Несвоевременный человек». О чем речь?

- Мы решили собрать круглый стол, чтобы поговорить о Горьком с профессионалами — критиками, литературоведами, режиссерами. Весь масштаб личности Алексея Максимовича, его желание реализоваться в роли писателя, философа-мыслителя, культурного и политического деятеля, издателя, как известно, вступили в сложные и противоречивые отношения с государством и периодом истории, на который пришлась его жизнь. Нам интересно обсудить, были ли идеи Горького создателями времени или его заложниками, почему из всех писателей советского периода именно Горький, проживший так долго в эмиграции, стал главной иконой, откуда позже взялось клеймо плохого писателя и несценичного драматурга, как сегодня функционирует миф Горького и что он даёт практике искусства, в чем Горький попадает в современность и какие его идеи уже неактуальны. Видеозапись этой беседы будет доступна на сайте фестиваля и в его социальных сетях.

- Кто сегодня, по-вашему, несвоевременный человек? И кто своевременный?

- Понимаю, почему вы задаете этот вопрос, но мой ответ вас, скорее всего, разочарует. Ведь своевременность или несвоевременность человека можно оценить лишь спустя долгие годы. Как с Горьким. Он был главным советским писателем, его называли основоположником социалистического реализма, а он в этом жанре не создал ничего выдающегося. Благодаря школьной программе самое тиражное его произведение — роман «Мать», который сам Алексей Максимович считал неудачным. А публицистические статьи Горького, критикующие советский строй, не издавались до 1988 года. Его последний роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина» был настолько модернистским, что оценен по достоинству только спустя десятилетия после смерти автора. Так что давайте поговорим об оценке сегодняшних дней лет через двадцать, если, конечно, в тот момент мы будем своевременными и наше мнение будет кого-то интересовать.

- Минувший театральный сезон был довольно бледным (я говорю в целом). Как думаете почему?

- Сезон сезону рознь. Но да, за последний год таких спектаклей, как «Сын» в РАМТе, не появилось, а именно этот спектакль получил в прошлом сезоне в номинации «Зависть» нашу театральную Премию Корша, которую мы вручаем тем, кто связан с Театром Наций, и культурой в целом. Когда в этом году мы стали готовить премию, а церемония ее вручения должна состояться уже 7 сентября, то думали, думали, но на ум приходили только очень хорошие выставки — «Балабанов» в питерском «Севкабеле», «ДК СССР» в московском Манеже, «Первая позиция. Русский балет» в питерском Манеже. Но тут, понимаете, речь идет о фиксации прошлого. А театр — это разговор о настоящем. Должно совпасть все: тема, режиссерский замысел, актерская игра. Мы же с вами живем в момент глобальной смены мироустройства, и тот, кто осмыслит его, кто сформулирует яркое высказывание на языке искусства, станет новым гением. И это тоже вопрос времени.

Это лето выдалось для Евгения Миронова по-настоящему жарким. Фото: пресс-служба Театра Наций

- Чем усилите репертуар Театра Наций в новом сезоне?

- У нас, как всегда, много планов. Они касаются и российских режиссеров, и зарубежных — китайских, японских, сербских. Мы традиционно рассказываем обо всех планах на презентации сезона в начале сентября. Так что потерпите. Могу назвать пока только одну премьеру — это спектакль «Последнее лето» режиссера Данилы Чащина, в котором он занял прекрасных артистов: Вениамина Смехова, Юлию Пересильд, Михаила Тройника, Виталия Коваленко, Елену Николаеву, Дмитрия Чеботарева, Ивана Добронравова и многих других. До ноября уже все билеты проданы.

- Наша жизнь сильно изменилась в последние полтора года. В том числе эмоционально. Каких спектаклей не хватает с учетом сегодняшнего настроения зрителей?

- Она изменилась еще с пандемии. И во-первых, многие наши эмоциональные состояния еще не отрефлексированы театром. А во-вторых, репертуарный театр далеко не всегда идет на поводу у зрителей. Наша задача — давать человеку повод для размышления о его месте в этом мире, об отношениях с окружающими, о пути, который он выбрал. Эти размышления всегда полезны, но зачастую неприятны. Если же говорить в целом о жанрах, то очень не хватает умной комедии. Но, так получается, что сейчас она не ко времени.

- Удалось ли вам отдохнуть этим летом? Если сейчас вы снимаетесь, то где?

- Это лето было для меня по-настоящему жарким, не в пример погоде. Оно началось с юбилейного двадцатого Фестиваля театров малых городов России в Магнитогорске, продолжилось фестивалями «Горький +» в Казани и Нижнем Новгороде, большими гастролями Театра Наций в Санкт-Петербурге, съемками в фильме Александра Котта «Северный полюс». С семьей мне удалось провести целых 2 недели. А теперь сразу после фестиваля «Горький в Парке Горького» меня ждет открытие сезона в Театре Наций и, очень надеюсь, начало съемок в сериале о русском писателе, путешественнике, открывателе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

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