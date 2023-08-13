Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Болгарии

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева проводит отпуск в Болгарии, где у нее есть апартаменты. Телеведущая купается, загорает и осваивает новые для себя виды спорта. В соцсетях Лера рассказала, что попробовала кататься на сап-борде. В доказательство она опубликовала фото на доске.

На снимке Лера позирует в ярко-синем купальнике в бассейне. Подписчиков теледивы, впрочем, восхитило не столько ее спортивное увлечение, сколько стройная фигура и длинные ноги, которые она демонстрирует в кадре. 52-летняя телеведущая в отличной форме, о чем поклонники не преминули сообщить ей в комментариях. Коллеги Леры по шоу-бизнесу Лариса Гузеева и Яна Рудковская написали ей комплименты. Отметился в комментариях и бывший возлюбленный звезды Сергей Лазарев. «Женщина с веслом», - иронично написал певец.

В соцсетях Лера рассказала, что попробовала кататься на сап-борде. Фото: соцсети.

В Болгарию Лера прилетела вместе с дочкой Машей. Артистка владеет квартирой в элитном жилом комплексе с красивой зеленой территорией и несколькими бассейнами. Там, во дворе дома, телеведущая отметила день рождения дочери. Маше исполнилось 5 лет. Кудрявцева организовала для нее праздник в стиле Барби, с шарами, анимацией и вкусным угощением. На территории жилого комплекса обустроили фотозону в розовых тонах. На праздник специально пригласили диджея, который развлекал гостей. А для детей наняли аниматоров.

«Люблю до неба и выше! Благодарю Бога за тебя! Просто будь счастлива каждую секунду своей жизни. Моя доченька, моя безусловная любовь!» - написала Лера в соцсетях.

В том же жилом комплексе апартаментами владеют и другие звезды шоу-бизнеса. Квартиры в этом доме есть у телеведущих Ларисы Гузеевой и Марии Ситтель, певицы Лолиты и Надежды Бабкиной, юмориста Владимира Винокура.

Певица Лолита жаловалась, что россиянам теперь сложно получить визу в Болгарию. Как владелица недвижимости, раньше она имела право получить вид на жительство. Но болгарские власти не продлили его. Видимо, у Леры проблем с визой не возникло, и он спокойно въехала в эту страну.