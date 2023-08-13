Молодая жена Петросяна показала пикантно фото с обнаженными ножками

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети.

Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова отдыхают в Сочи. Супруги взяли с собой на отдых трехлетнего сына Вагана. Евгений Ваганович предпочитает курорты Краснодарского края, поскольку ему очень подходит местный климат. Юморист и его спутница жизни на целый месяц сняли шикарную виллу с бассейном. В соцсетях Татьяна ежедневно делится яркими отпускными фото.

Один из снимков, опубликованных ею в соцсетях, оказался особенно пикантным. Брухунова снялась, сидя у бортика бассейна. Татьяна подняла подол платья и оголила ножки, блеснув пышными ягодицами.

Едва прилетев на курорт, Брухунова сообщила, что взяла с собой на отдых несколько чемоданов нарядов.

- В отпуск я привезла два чемодана по 30 килограммов в каждом одежды, обуви и сумочек, - сообщала она подписчикам в соцсетях.

Татьяна с семьей отдыхает в Сочи. Фото соцсети.

Обычно Татьяна говорит, что предпочитает вещи отечественных дизайнеров. Хотя в ее гардеробе немало обновок от ведущих западных домов мод. Она с легкостью сочетает недорогие российские наряды с обувью и сумочками, стоящими несколько миллионов рублей. Евгений Петросян очень щедр к своей молодой жене и оплачивает все ее модные капризы. У Татьяны неограниченный бюджет на одежду, чем она постоянно пользуется.

В отпуске Брухунова выгуливает свои модные обновки, которые приводят в неизменный восторг ее сына Вагана. По словам Татьяны, малыш хвастается перед прохожими тем, какая у него красивая мама.

«Вечерами перед ужином мы гуляем по поселку, где сейчас живем. Ваган щедр на комплименты. Каждому встречному громко заявляет: «Моя мама очень красивая». Я млею. Я счастлива», - поделилась Брухунова.

Поклонники уверены, что автор всех удачных снимков Татьяны – Петросян. Судя по всему, 33-летняя жена держит 77-летнего юмориста в тонусе. Евгений Ваганович гордится соблазнительными прелестями своей молодой избранницы и не прочь похвастаться ими перед публикой. Подписчики отмечают, что в браке с Татьяной сатирик помолодел и расцвел. Артист активно занимается спортом, много гуляет, играет с сыном Ваганом и устраивает жене пляжные фотосессии. И, конечно, Петросян стал более стильно одеваться. Несомненно, к подбору его гардероба приложила руку жена, известная модница и шопоголик.