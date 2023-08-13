Полицейские вынудили сдаться Зырянова, который подался в бега после нападения на участника СВО

43-летнего Ивана Зырянова в ближайшее время передадут следственным органам Фото: скриншот видео

Сотрудники полиции сделали все, чтобы задержать третьего участника в резонансном нападении на участника СВО. Фигуранта этого уголовного дела в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья искал весь личный состав.

«Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения. В результате проделанной сотрудниками уголовного розыска работы, утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», - сообщили в МВД России.

43-летнего Ивана Зырянова в ближайшее время передадут следственным органам. Его ждет следствие и суд.

«По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края обвиняемый вместе с ранее судимыми: 19-летним учащимя Приангарского государственного колледжа Владиславом Александровым и 27-летним Сергеем Пискаревым спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль», - говорится в материалах следствия.

Фигурантов уголовного дела будут судить по статьям: «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества».