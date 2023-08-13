Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Шадрин нашел и ликвидировал вражеских корректировщиков

Гвардии сержант Александр Шадрин и гвардии капитан медицинской службы Олег Бендус

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил обращать внимание даже на мелочи: «Великие приключения происходят от малых причин»!

РАНЕНЫМ ПРОДОЛЖИЛ СПАСАТЬ СОСЛУЖИВЦЕВ

Гвардии капитан медицинской службы Олег Бендус

«Командир медицинской роты гвардии капитан медицинской службы Олег Бендус в ходе ожесточенных боев в районе одного из населенных пунктов спас десятки жизней, грамотно оказывая медицинскую помощь при ранениях и контузиях во время боев и артиллерийских обстрелов на линии боевого соприкосновения. Противник, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, предпринял попытку нанесения сосредоточенного огневого удара по объекту. В тот момент, когда Бендус оказывал медицинскую помощь раненым, снаряды попали в здание, где находились пострадавшие. Гвардии капитан Олег Бендус получил ранение и оказался под завалами обрушившегося перекрытия. Однако он самостоятельно смог выбраться, несмотря на полученные травмы, отказался эвакуироваться и продолжил оказывать медицинскую помощь, тем самым не допустил гибели личного состава мотострелкового подразделения».

НАШЕЛ И УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКОГО КОРРЕКТИРОВЩИКА

Гвардии сержант Александр Шадрин

«Гвардии сержант Александр Шадрин, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, выполнял задачи по огневой поддержке наступающих мотострелковых подразделений. Находясь под непрерывным артиллерийским огнем со стороны украинских националистов, Александр Шадрин, умело маневрируя на поле боя, своевременно занимал выгодные позиции и обеспечивал эффективное поражение объектов противника, а также прикрывал броней БМП личный состав, действующий в пешем порядке. В ходе боя Александр обнаружил артиллерийских наводчиков противника, ведущих корректировку огня по российским подразделениям. Оценив обстановку, Шадрин выдвинулся на боевой машине в направлении вражеских корректировщиков. Используя рельеф местности, удалось скрытно подъехать к позиции противника. Позиция, занятая благодаря мастреству Александра обеспечил гарантированное уничтожение цели. Прицельным огнем экипажа БМП уничтожил наблюдательный пункт противника с находящимися на нем корректировщиками. Смелые и профессиональные действия гвардии сержанта Александра Шадрина способствовали уничтожению противника и закреплению на новых рубежах».