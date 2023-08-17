Роберт Де Ниро любит мулаток и ненавидит Дональда Трампа: великому американскому актеру исполняется 80 лет

Де Ниро очень не любит давать интервью, а когда дает, они превращаются в пытку для журналистов Фото: EAST NEWS

У Роберта Де Ниро итальянская фамилия, он прославился, в том числе ролями итальянцев, вроде молодого Вито Корлеоне в «Крестном отце-2» или боксера Джейка ЛаМотты в «Бешеном быке». Но на самом деле итальянец он лишь на четверть: отец был наполовину ирландцем, а мать - голландско-английско-французско-немецкого происхождения. Когда у них родился Роберт, они оба были очень молодыми и очень бедными художниками, жили на 50 долларов в месяц (в 1943 году это была более солидная сумма, чем сейчас, но все-таки…) Умываться в их съемной квартирке им приходилось в чане для белья. Зато в гости захаживала практически вся нью-йоркская богема. Разошлись родители, когда Роберту было два года. Он остался жить с матерью, но часто встречался с отцом, ходил с ним в кино, и полюбил фильмы. В частности, картины с Гретой Гарбо, которую очень любил отец (а сын потом всю жизнь числил ее актерские работы среди эталонных).

Кадр из фильма «Крестный отец-2»

В десять лет Роберт впервые сыграл на сцене - изобразил трусливого Льва в «Волшебнике страны Оз». И ему очень понравилось. Много лет спустя он заметил: «Актерская игра — это самый легкий способ делать то, что ты не осмеливаешься делать в жизни». В те же нежные десять лет он стал посещать Драматическую мастерскую Марии-Лей Пискатор, где до него занимался Марлон Брандо. А в свободное время был шпаной, проводил время с молодыми хулиганами в нью-йоркской «маленькой Италии» (вспоминают, что тут его итальянские корни дали о себе знать - он облачался в щегольские костюмы и всячески старался предстать перед новыми друзьями чистокровным «макаронником»).

Кадр из фильма «Таксист»

В юности он учился у легендарной преподавательницы актерского мастерства Стеллы Адлер. А в 60-е начал играть в кино - правда, для начала в скромных фильмах, которые порой по несколько лет не могли выйти на экраны. Прорыв случился уже в 70-е: он сыграл туповатого бейсболиста, умирающего от лимфомы Ходжкина в фильме «Бей в барабан помедленней», и, главное - снялся в фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы», который критики объявили прорывом в американском кинематографе. А потом его без проб утвердили на роль молодого дона Корлеоне в «Крестном отце-2», и в тридцать с небольшим лет он получил свой первый «Оскар». За три месяца Де Ниро пришлось не только выучить итальянский (о котором он ранее имел лишь общее представление), но и выучиться говорить на сицилийском диалекте - для этого он специально ездил на Сицилию.

Кадр из фильма «Бешеный бык»

Ну, а потом был незабываемый «Таксист» Скорсезе - история про ветерана Вьетнама, который решает бороться с грязью и спасти малолетнюю проститутку в исполнении Джоди Фостер. (Кинокритик Полина Кейл назвала этот фильм «Записками из мертвого дома» Достоевского в комиксовом варианте). Был «Охотник на оленей» Майкла Чимино и еще одна роль ветерана Вьетнама. Был «Бешеный бык», за который Де Ниро получил второго «Оскара». К 80-м его уже единодушно называли одним из двух лучших американских актеров поколения 30-40-летних.

Кадр из фильма «Злые улицы»

Вторым был Аль Пачино, но, по иронии судьбы, они крайне редко снимались вместе. В «Крестном отце-2» они играли отца и сына, но действие разворачивалось в разных временных пластах, и на экране они не столкнулись. В 1995-м режиссер Майкл Манн свел их на экране в своей замечательной «Схватке» - но снял сцену так, что их лица не попадали в кадр одновременно. Потом был совершенно проходной фильм «Право на убийство», недостойный таланта обоих. И лишь в 2019-м Скорсезе дал им две главные роли в «Ирландце».

Де Ниро очень не любит давать интервью, а когда дает, они превращаются в пытку для журналистов: ответы приходится вытягивать из него клещами. Корреспондент британского GQ заметил, что единственная тема, о которой Де Ниро готов был говорить много и подробно - Дональд Трамп, которого актер ненавидит до одури. «Он идиот. Он дурак. Он паяц. Он глупый. Он непорядочный. Он опасный» (так Де Ниро мог продолжать долго, но журналисту, похоже, удалось остановить раскипятившегося артиста).

Кадр из фильма «Бей в барабан помедленней»

Он задал ему вопрос: почему живая легенда кинематографа снимается в дурацких комедиях типа «Дедушки легкого поведения», явно не достойных его таланта? Де Ниро замялся, сделал паузу, а потом гордо ответил: «За каждый фильм, в котором я снялся, я несу полную ответственность».

И все равно сейчас он снимается в большом количестве проходных картин (только что вышедший на наши экраны «Уикенд с батей» - лишнее тому подтверждение). Скорее всего, делает это ради денег. И потом, где ему играть? Выдающихся картин сейчас снимается очень мало, куда меньше, чем в 70-е. Но это уже не вина Роберта Де Ниро.

Дайан Эбботт и Роберт Де Ниро Фото: EAST NEWS

Стал отцом в 79 лет

Что касается частной жизни актера, давно замечено, что Де Ниро предпочитает афроамериканок, мулаток и азиаток. В 1976-м он женился на темнокожей актрисе Дайан Эбботт, - брак продлился только 12 лет. Потом был долгий роман с моделью Туки Смит, тоже темнокожей. В 1997-м Де Ниро женился на бывшей стюардессе и модели Грейс Хайтауэр, но спустя 21 год развелся и с ней.

В 1997-м Де Ниро женился на бывшей стюардессе и модели Грейс Хайтауэр Фото: EAST NEWS

2023 год стал для него одновременно счастливым и трагическим. В 79 лет он в шестой раз стал отцом, - ребенка ему родила новая подруга, мастер боевых искусств Тиффани Чен. А еще погиб его внук. Не родной (он был сыном Дрены Де Ниро, дочки Дайан Эбботт, которую Де Ниро удочерил). Но все равно любимый. 19-летний парень скончался, приняв большое количество разнообразных наркотиков. На похороны актер пришел вместе с новой подругой и трехмесячной дочкой…

Новая подруга Роберта Тиффани Чен Фото: EAST NEWS

10 лучших фильмов

«Злые улицы» (1973)

«Крестный отец-2» (1974)

«Таксист» (1976)

«Охотник на оленей» (1978)

«Бешеный бык» (1980)

«Однажды в Америке» (1984)

«Неприкасаемые» (1987)

«Хорошие парни» (1990)

«Схватка» (1995)

«Ирландец» (2019)