Глава Приморья Кожемяко: Нахожусь в зоне ЧС, боремся с последствиями тайфуна

Главное - чтобы люди были вовремя эвакуированы из зоны затопления в пункты временного размещения, чтобы им оказывалась вся необходимая помощь Фото: REUTERS

…- Олег Николаевич, мы все переживаем, такой тайфун обрушился на Приморье. Как сейчас обстановка в крае?

- Обстановка продолжает оставаться сложной.

- Вы уже третий день боретесь со стихией.

- Да. Сейчас все силы направлены на аварийно-спасательные работы.

Главное - чтобы люди были вовремя эвакуированы из зоны затопления в пункты временного размещения, чтобы им оказывалась вся необходимая помощь - была организована доставка воды, продуктов питания.

Но в то же время мы видим, что, допустим, если судить по Спасску - как наиболее пострадавшему от стихии - большая вода начинает спадать…

Фото: Правительство Приморья

- Вы сейчас где находитесь?

- В Спасском районе и нахожусь.

В Уссурийске, к сожалению, вода продолжает прибывать. Это - последствия той волны, которая пришла с Октябрьского района.

Поэтому сейчас усилия МЧС, администраций муниципальных образований, всех наших служб направленны, в первую очередь, на спасение людей.

- К сожалению, не обошлось без жертв…

- Да. Нас и в прошлом году эта беда не обошла стороной.

Вода пришла ночью, кто-то в это время ехал в машине, кто-то находился в тех домах, которые смыло.

В этот раз был несчастный случай с детьми, ребятишки погибли…

Фото: Правительство Приморья

- Двое.

- Да, двое.

И - ещё женщина.

Поэтому, мы обращаемся ко всем, чтобы люди в такой период внимательно прислушивались к советам МЧС.

На первом этапе не все хотят уехать из своего дома. Это понятно, но потом, когда приходит вода, последствия оказываются гораздо более сложными…

- Кстати, по МЧС. В 1.30 по московскому времени пришла информация, что по решению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата - для координации работ по борьбе с наводнением. Вы в курсе, наверное, уже.

- Да. Спасатели очень большую работу проводят, особенно в первые сутки, во вторые - ребята не спали, перевозили людей на лодках.

Фото: Правительство Приморья

Пробивались к некоторым населенным пунктам, которые были затоплены, где нельзя было проехать на автомобиле, потому что на дороги сошли сели… На руках переносили переправочные средства, по грудь в воде, через лес, через овраги, чтобы добраться до людей и провести эвакуацию. Спасатели - это очень самоотверженные люди, преданные своему делу. За это им огромное спасибо, они все работают слаженно, дружно.

Мы сейчас прибывшую по поручению главы МЧС группировку распределяем по населенным пунктам, и они будут здесь находиться до полной ликвидации всех последствий, которые приносит тайфун.

- А дальше…

- После уходы волны начнутся аварийно-восстановительные работы, оценка ущерба…

И, конечно, будем оказывать помощь населению, чтобы люди могли как можно быстрее наладить нормальную жизнь.

Организован сбор гуманитарной помощи.

В крупных населённых пунктах, которые не пострадали (Владивосток, Находка, другие города), развернуты пункт сбора.

А там, где отключена электроэнергия, где нет водоснабжения, после того, как стихия отступит, все это будет восстановлено.

Вот такая, Александр, у нас ситуация, поэтому мы находимся здесь и, исходя из сложившейся обстановки, принимаем решения на месте. Работают везде комиссии - по преодолению последствий бедствия.

Фото: Правительство Приморья

Для Приморья - в целом - это, хоть и не ново, но в некоторых районах люди впервые сталкиваются с такой бедой. Обстановка в целом контролируемая, население с пониманием относятся к произошедшему.

Эта стихия, к сожалению, неуправляемая.

Все усилия - повторяю - направляем на то, чтобы, в первую очередь, оказать помощь пострадавшим, а второе – приступить к восстановительным работам.

- Вы по этой причине отложили свою поездку я так понял.

- Да… Есть вопросы, которые требуют оперативного решения здесь, на уровне губернатора - это координация действий по оказанию помощи людям.. (Кстати, Олег Кожемяко 12 раз выезжал в зону СВО. - А.Г.)

- Мы молимся за вас. Будем надеяться, что вам удастся победить стихию, сохранить жизни людей. Вам всего доброго. Спасибо огромное, что откликнулись.

- Спасибо. Работаем.

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