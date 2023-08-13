Глава Приморья Кожемяко: Нахожусь в зоне ЧС, боремся с последствиями тайфуна

Главное - чтобы люди были вовремя эвакуированы из зоны затопления в пункты временного размещения, чтобы им оказывалась вся необходимая помощь
Фото: REUTERS
…- Олег Николаевич, мы все переживаем, такой тайфун обрушился на Приморье. Как сейчас обстановка в крае?
- Обстановка продолжает оставаться сложной.
- Вы уже третий день боретесь со стихией.
- Да. Сейчас все силы направлены на аварийно-спасательные работы.
Главное - чтобы люди были вовремя эвакуированы из зоны затопления в пункты временного размещения, чтобы им оказывалась вся необходимая помощь - была организована доставка воды, продуктов питания.
Но в то же время мы видим, что, допустим, если судить по Спасску - как наиболее пострадавшему от стихии - большая вода начинает спадать…
Фото: Правительство Приморья
- Вы сейчас где находитесь?
- В Спасском районе и нахожусь.
В Уссурийске, к сожалению, вода продолжает прибывать. Это - последствия той волны, которая пришла с Октябрьского района.
Поэтому сейчас усилия МЧС, администраций муниципальных образований, всех наших служб направленны, в первую очередь, на спасение людей.
- К сожалению, не обошлось без жертв…
- Да. Нас и в прошлом году эта беда не обошла стороной.
Вода пришла ночью, кто-то в это время ехал в машине, кто-то находился в тех домах, которые смыло.
В этот раз был несчастный случай с детьми, ребятишки погибли…
Фото: Правительство Приморья
- Двое.
- Да, двое.
И - ещё женщина.
Поэтому, мы обращаемся ко всем, чтобы люди в такой период внимательно прислушивались к советам МЧС.
На первом этапе не все хотят уехать из своего дома. Это понятно, но потом, когда приходит вода, последствия оказываются гораздо более сложными…
- Кстати, по МЧС. В 1.30 по московскому времени пришла информация, что по решению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата - для координации работ по борьбе с наводнением. Вы в курсе, наверное, уже.
- Да. Спасатели очень большую работу проводят, особенно в первые сутки, во вторые - ребята не спали, перевозили людей на лодках.
Фото: Правительство Приморья
Пробивались к некоторым населенным пунктам, которые были затоплены, где нельзя было проехать на автомобиле, потому что на дороги сошли сели… На руках переносили переправочные средства, по грудь в воде, через лес, через овраги, чтобы добраться до людей и провести эвакуацию. Спасатели - это очень самоотверженные люди, преданные своему делу. За это им огромное спасибо, они все работают слаженно, дружно.
Мы сейчас прибывшую по поручению главы МЧС группировку распределяем по населенным пунктам, и они будут здесь находиться до полной ликвидации всех последствий, которые приносит тайфун.
- А дальше…
- После уходы волны начнутся аварийно-восстановительные работы, оценка ущерба…
И, конечно, будем оказывать помощь населению, чтобы люди могли как можно быстрее наладить нормальную жизнь.
Организован сбор гуманитарной помощи.
В крупных населённых пунктах, которые не пострадали (Владивосток, Находка, другие города), развернуты пункт сбора.
А там, где отключена электроэнергия, где нет водоснабжения, после того, как стихия отступит, все это будет восстановлено.
Вот такая, Александр, у нас ситуация, поэтому мы находимся здесь и, исходя из сложившейся обстановки, принимаем решения на месте. Работают везде комиссии - по преодолению последствий бедствия.
Фото: Правительство Приморья
Для Приморья - в целом - это, хоть и не ново, но в некоторых районах люди впервые сталкиваются с такой бедой. Обстановка в целом контролируемая, население с пониманием относятся к произошедшему.
Эта стихия, к сожалению, неуправляемая.
Все усилия - повторяю - направляем на то, чтобы, в первую очередь, оказать помощь пострадавшим, а второе – приступить к восстановительным работам.
- Вы по этой причине отложили свою поездку я так понял.
- Да… Есть вопросы, которые требуют оперативного решения здесь, на уровне губернатора - это координация действий по оказанию помощи людям.. (Кстати, Олег Кожемяко 12 раз выезжал в зону СВО. - А.Г.)
- Мы молимся за вас. Будем надеяться, что вам удастся победить стихию, сохранить жизни людей. Вам всего доброго. Спасибо огромное, что откликнулись.
- Спасибо. Работаем.
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