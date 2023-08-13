Минобороны России досмотрело сухогруз, следовавший в порт Украины: Что произошло в Черном море 13 августа 2023

Комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов будет продолжаться и дальше Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило, что 13 августа около 6.40, патрульным кораблем Черноморского флота «Василий Быков», который контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря, был обнаружен сухогруз «Сукра Окан». Судно под флагом Палау следовало в украинский порт Измаила.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», - сообщили в Минобороны России о применении оружия.

В военном ведомстве отметили, что в целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Командование российского корабля провело радиопереговоры, в результате которых судно застопорило ход, а досмотровая группа высадилась на сухогруз. После досмотра трюмов «Сукра Окан» продолжило движение в порт Измаил.

Отметим, что корабли Черноморского флота во время патрулирования досматривают все иностранные суда в районе проведения специальной военной операции. Если в их трюмах обнаруживают следы взрывчатки или оружия, то их разворачивают.

С момента второго теракта на Крымском мосту, что произошел 17 июля, после введения контртеррористических мероприятий в акватории Черного моря было выявлено уже два сухогруза в трюмах которых были обнаружены следы взрывчатых веществ (динитротолуола и тетрила). Сотрудники ФСБ России выяснили, что ранее эти судна заходили в порты Одессы, а их команды нанимали из числа местных жителей.

Это говорит о том, что под прикрытием «зерновой сделки» через территориальные воды России на Украину регулярно доставлялись грузы военного назначения. В ФСБ России подчеркнули, что комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов будет продолжаться и дальше в целях предотвращения террористических и диверсионных акций.