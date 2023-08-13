Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: В ближайшие три года в столице появится более 230 километров новых дорог

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев поделился градостроительными планами Фото: Оксана ЗУЙКО

В столице продолжается Московский урбанистический форум (МУФ). В этом году он проводится с 1 августа по 10 сентября на четырёх площадках - «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники».

В интервью «Комсомольской правде» на МУФ в «Зарядье» заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев поделился градостроительными планами.

ПЛЮС ДВАДЦАТЬ НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО

- Андрей Юрьевич, выставка урбанфорума в «Зарядье» показывает масштаб перемен в столице за последнее десятилетие - десять мегапроектов. Какими важными проектами будут отмечены следующие 10 лет развития Москвы?

- Безусловно, прошедшие десять лет, даже чуть больше, знаменуются реализацией масштабных проектов в Москве. Прежде всего, колоссальная программа строительства Московского метрополитена с запуском в этом году самой крупной в мире Большой кольцевой линии. Маршрут важен не только для метро, но и в целом для транспортной инфраструктуры столицы. За минувшие десять лет построено много спортивных сооружений, в том числе для чемпионата мира, парк «Зарядье», жилая и административная недвижимость, социальная инфраструктура в сфере образования, здравоохранения и многие другие объекты.

В ближайшее десятилетие мы продолжим программу строительства метрополитена. При этом будем возводить более 20 новых станций метро, два новых радиуса - Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии. Параллельно будем заниматься продлением существующих линий, чтобы высокоскоростной пассажирский транспорт стал ближе к жителям.

В этом году завершаем крупные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, интегрированной с метро, - третий и четвёртый Московские центральные диаметры. Коллеги из Российских железных дорог работают над этими проектами вместе с нами. Мы вышли на финишную прямую. К осени новые диаметры будут готовы.

- Что ещё изменится?

- Мы планируем завершить строительство южного направления Московского скоростного диаметра осенью этого года и запустить его в эксплуатацию. Параллельно инвестор завершает строительство северного дублера Кутузовского проспекта. В ближайшие 2 - 3 года по всему городу появится более 230 километров новых дорог. Это позволит обеспечить дополнительную связку столичных районов.

Еще одна большая программа - реновация. На рубеже 2032 года мы должны завершить переселение жителей из старых домов в новые квартиры. Уверен, что объекты, которые будут создаваться в ближайшие годы, также будут приносить пользу москвичам, как все, что было построено за предыдущие 10 лет.

ЖИЛЬЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА В БЫВШЕЙ ПРОМЗОНЕ

- Могли бы рассказать подробнее о планах дальнейшего развития дорожной сети города?

- Запланированные 230 километров новых дорог включают в себя более 60 объектов разного масштаба. Среди них, например, продление южного направления Московского скоростного диаметра за Московскую кольцевую дорогу, с выходом на Варшавское шоссе, соединение с трассами в Новой Москве. На этой территории, в том числе, мы продолжим создание важных дорожных сооружений для связки столичных районов. Благодаря этому сократится время в поездках по городу и сами маршруты станут комфортнее.

- Как сейчас продвигается строительство в бывшей промзоне ЗИЛа?

- Накануне запустили один из объектов дорожной инфраструктуры ЗИЛа – мост через затон Новинки. Он станет частью будущей четырехполосной магистрали, которая пройдет вдоль набережных Москвы-реки. Мост соединил набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062 с выходом на Южнопортовую улицу.

ЗИЛ - масштабный проект, который будет реализовываться на протяжении ближайших лет. Он предполагает строительство более 8 миллионов квадратных метров различных сооружений. Причем два из них уже возведены. Это жилье, деловые центры, учреждения культуры, общественные пространства. Промышленные площадки, которые находились на этой территории и в других районах города, разместятся в новых технопарках. Это дает возможность стимулировать производственный сектор в городе, особенно высокотехнологичные производства.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА

- Стройка, как и многие другие отрасли, испытывает сейчас санкционное давление. Сохранятся ли в ближайшие годы такие же высокие темпы строительства, как сейчас? Не придётся ли отказаться от каких-то планов?

- Город всегда принимает во внимание обстоятельства, которые могут повлиять на реализацию проектов. У нас есть понимание того, как будет компенсироваться, скажем, легкий доступ к тем или иным технологиям, оборудованию, изделиям. Российская экономика, в том числе московский промышленный сектор, начинает поворачиваться в сторону не импортозамещения, а создания своих технологий, которые необходимы в том числе для строительных проектов, систем жизнеобеспечения зданий, микроэлектроники. Это все происходит параллельно. Стратегические планы тоже будут направлены на то, чтобы в этой части обеспечить себя необходимыми ресурсами. Это касается строительства объектов любого назначения, не только гражданского, но и транспорта, тяжелой промышленности. Поэтому движение вперед продолжится, несмотря на трудности, которые перед нами будут стоять.