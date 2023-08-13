Минобороны России разбило пункт управления беспилотниками ВСУ в Первомайском

За сутки ВСУ в шести атаках потеряли более 60 солдат Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает о тщетных попытках вооруженных формирований киевского режима прорвать наши позиции на Купянском направлении. За сутки ВСУ в шести атаках потеряли более 60 солдат, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерь личного состава ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в шести атаках ВСУ лишилось более 300 украинских военнослужащих, на Краснолиманском до 45 «егерей», на Южно-Донецком сожгло в огне российских тяжелых огнеметов более 80 солдат, на Запорожском более 40, на Херсонском более 20.

Кроме 485 наемников киевского режима ВСУ в этих «наступлениях» потеряли шесть танков, британскую гаубицу FH-70, американскую артиллерийскую систему М777 и десятки единиц другой военной техники.

В Минобороны России отметили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Орехове Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ, а в Первомайском Донецкой Народной Республики - пункт управления беспилотными летательными аппаратами, живая сила и военная техника ВСУ. Артиллерией нашей группировки в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137 районах.

Конашенков отметил, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 25 украинских беспилотников.

В военном ведомстве также уточнили, что 13 августа около 11.00-11.30 часов утра были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотниками в Белгородской и Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

246 - вертолетов.

5708 - беспилотных летательных аппаратов.

429 - зенитных ракетных комплексов.

11274 - танка и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5862 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12207 единиц специальной военной автомобильной техники.