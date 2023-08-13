Ресин назвал храм в Тушино вторым имперским сооружением современной Москвы

Владимир Ресин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Владимир Иосифович, поздравляю вас от души и сердечно с нашим общим с вами профессиональным праздником – Днем строителя. Скажите, у вас накануне был традиционный субботний объезд объектов?

- Ну а как же, объезжали все строящиеся храмы на северо-западе столицы. (Владимир Ресин – советник Патриарха по реализации программы строительства храмов в столице. – А.Г.) Вот уже получил необходимую документацию прекраснейшее религиозное святилище рядом со стадионом «Спартак», с огромной территорией, выходящей на набережную, с музеем. Я считаю, теперь после храма Христа Спасителя это самое такое имперское, самое достойное сооружение.

- Это где, в каком районе?

- В Тушино. Я вам скажу, я участвовал в торжественном собрании в киноконцертном зале «Зарядье», где всех строителей поздравлял мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Я уже много десятков лет отмечаю День строителя, но такая оценка, которую дал Сергей Семенович, звучала раньше редко.

- А что конкретно вас «зацепило»?

- Он сказал, что строители сделали все возможное и невозможное и превратили столицу России не просто в красивый город, но и в одно из самых комфортных для жизни и работы пространств в мире. И это правда.

Я хотел бы поздравить всех строителей Москвы, в первую очередь храмостроителей, с большими достижениями, с той оценкой, которую дал им Президент страны. Владимир Владимирович Путин прямо сказал, что строители – это локомотив экономики.

Кстати, в мире нет ни одного такого города, как Москва, где одновременно возводится такое большое количество новых храмов. Прежде всего христианских, конечно, но и другие религиозные конфессии не обижены.