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Политика14 августа 2023 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 августа 2023 года: Обескураживающий «сюрприз» для Запада под Купянском и смена проворовавшегося министра обороны Украины на женщину

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 августа 2023 года
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден открыть огонь по курсу сухогруза «Сукра Окан».

Российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден открыть огонь по курсу сухогруза «Сукра Окан».

Фото: REUTERS

СТРЕЛЬБА ПО СУХОГРУЗУ В ЧЕРНОМ МОРЕ

13 августа выдалось тревожным с самого утра. В 6.40 по московскому времени в Черном море российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден открыть огонь по курсу сухогруза «Сукра Окан», шедшему под флагом Палау. Огонь предупредительный, из крупнокалиберного пулемета, так как «Сукра Окан» шел в сторону Украины и не отреагировал на требования российского экипажа остановиться.

После стрельбы сухогруз благоразумно встал, а с «Василия Быкова» на вертолете на судно высадились для проверки трюмов российские военные. Судно оказалось пустым.

Но Россия этим твердым и жестким жестом показала, что после разрыва «зерновой сделки» не будет терпеть хождения кораблей в украинские порты без досмотра. Есть большие опасения, что на них могут везти оружие для Киева.

СТАИ ДРОНОВ

Минобороны России так же с самого утра начало заявлять о сбитых над территорией страны (в основном Белгородской области) украинских беспилотниках. Они, судя по этим отчетам, запускались пачками в течение всего 13 августа. К вечеру их было сбито ПВО и посажено с помощью РЭБ более 20. Но один все же долетел до Белгорода и врезался в угол жилой многоэтажки. Часть фасада дома повреждена.

ГЕНЕРАЛ СЫРСКИЙ БЕССИЛЕН

Обстановка на фронтах СВО продолжала оставаться сложной. На Купянском направлении, по заявления Минобороны России, наши войска заняли 2 опорных пункта ВСУ. На этом участке идет поступательное продвижение российских сил, его не могут остановить даже снятые с Запорожского направления 2 резервные бригады Украины. Под Купянск направлен и известный украинский генерал Сырский, который считается автором успешного для ВСУ наступления под Харьковом осенью 2022 года. Однако, все это пока не может переломить сегодняшнюю неутешительную для Киева тенденцию — Российским войскам до Купянска остается пройти около 7 километров. Украина уже начала эвакуацию из этого города своих чиновников — за 13 августа вывезено 200 человек.

Как заявил в интервью The Hill полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан: «Потеря Купянска для Киева, на фоне общего неуспеха контрнаступления Украины, было бы очень мощным провалом, просто обескураживающим для союзников на Западе».

21 ТЫСЯЧА РАНЕНЫХ В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ

На Запорожском участке СВО картина складывается намного сложнее. Здесь ВСУ продолжают атаки на Работино и Урожайное. Российские силы держат оборону, заставляя противника нести большие потери.

Например, главврач больницы в ближайшем к линии боевого соприкосновения на территории Украины мегаполисе Днепропетровске Сергей Рыженко сообщил в интервью британской The Guardian, что в его учреждение с начала СВО «поступили 21 тысяча раненых украинских солдат. Из них у 2 тысяч отсутствовали конечности».

Напомним, на конец июля, то есть за 2 месяца «наступления», потери ВСУ составили 42 тысячи человек. Эти цифры озвучивало Минобороны России.

КОРРУПЦИЯ — МАТЬ РЕЖИМА В КИЕВЕ

Тем временем для Владимира Зеленского внешние и даже военные дела отходят на второй план перед внутренними. Власти в Киеве все громче сотрясают коррупционные скандалы. Всплывают факты завышения стоимости поставленной из Турции осенью 2022 года партии военной амуниции — шлемов, бронежилетов, курток и брюк - в 8 (восемь!) раз. Разницу клали в карман украинские политики. Фамилия самого Зеленского не называется, но подразумевается.

Киевские политологи со ссылкой на источники в офисе президента Украины говорят, что Зеленский в ближайшие дни вынужден будет, чтобы замять коррупционные скандалы, отправить в отставку министра обороны Резникова. Ему уже приготовили новую должность — посла в Британии.

И даже американская пресса пишет, что кураторы украинского направления в Госдепе США хотят видеть новым министром обороны в Киеве женщину. Это улучшит имидж Киева после застопорившегося «наступления» и выявления воровства в военном ведомстве и политических элитах.

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