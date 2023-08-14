Анекдоты: Учительница русского языка купила «Бентли». Спрашивается, на какие жи-ши?!

- Добрый день, мы хотим на свадьбу заказать реаниматора.

- Вы хотите сказать: АНИМАТОРА?

- Нет.

* * *

Я репетитор. Мой ученик сегодня прочитал задание и говорит: «Я ничего не понял, но сейчас сделаю».

Ты даже не представляешь, пацан, как тебе такой подход пригодится в будущем на работе!

* * *

- Чувак, приезжай к нам на дачу!

- Не хочу.

- Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки. Красота!

- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку!

* * *

- Я целыми днями занимаюсь тем, чем занимаются полицейские.

- Какие полицейские?

- Лежачие полицейские.

* * *

- А вот, помню, у нас в детском садике тоже парень один был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был, всегда сдачи давал. За это меня и выгнали из садика.

- ???

- Ну, сказали, что сторож не должен с детьми драться...

* * *

Если тебя обвели мелом, еще не все потеряно. Возможно, это меловой круг, предохраняющий от нечистой силы.

* * *

Для того чтобы получить миллион рублей, достаточно поменять десять тысяч евро. Где взять десять тысяч евро - думайте уже сами. Я даю финансовые советы, а не жизни учу.

* * *

Шахматы - самая распространенная игра в мире: зародилась в Индии, шах пришел из Персии, гамбит - из Италии, цугцванг - из Германии. Но только русский мат сделал ее по-настоящему народной.

* * *

Переписка СМС:

- Леха, ты нашел свою мобилу?

- Нет, вытащили вчера в кабаке!

- Леха, а как же ты мне сейчас пишешь?

- А я не Леха!