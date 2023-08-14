Анекдоты: Учительница русского языка купила «Бентли». Спрашивается, на какие жи-ши?!

- Добрый день, мы хотим на свадьбу заказать реаниматора.
- Вы хотите сказать: АНИМАТОРА?
- Нет.
* * *
Я репетитор. Мой ученик сегодня прочитал задание и говорит: «Я ничего не понял, но сейчас сделаю».
Ты даже не представляешь, пацан, как тебе такой подход пригодится в будущем на работе!
* * *
- Чувак, приезжай к нам на дачу!
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки. Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку!
* * *
- Я целыми днями занимаюсь тем, чем занимаются полицейские.
- Какие полицейские?
- Лежачие полицейские.
* * *
- А вот, помню, у нас в детском садике тоже парень один был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был, всегда сдачи давал. За это меня и выгнали из садика.
- ???
- Ну, сказали, что сторож не должен с детьми драться...
* * *
Если тебя обвели мелом, еще не все потеряно. Возможно, это меловой круг, предохраняющий от нечистой силы.
* * *
Для того чтобы получить миллион рублей, достаточно поменять десять тысяч евро. Где взять десять тысяч евро - думайте уже сами. Я даю финансовые советы, а не жизни учу.
* * *
Шахматы - самая распространенная игра в мире: зародилась в Индии, шах пришел из Персии, гамбит - из Италии, цугцванг - из Германии. Но только русский мат сделал ее по-настоящему народной.
* * *
Переписка СМС:
- Леха, ты нашел свою мобилу?
- Нет, вытащили вчера в кабаке!
- Леха, а как же ты мне сейчас пишешь?
- А я не Леха!