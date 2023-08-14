Вопрос дня: А вы бы что добавили в учебник истории о нашем времени? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр Розенбаум, поэт и музыкант:

- Слушайте, много чего можно добавить. Надо рассказать честно все, желательно с 1991-го. Потому что до этого все уже в общем-то понятно, а вот после Беловежской Пущи… Сам бы я с удовольствием написал главу о развитии искусства в новейшей истории.

Сергей Степашин, экс-премьер:

- Я бы добавил - через определенное время, - как закончилась СВО (конечно же, нашей победой). Еще написал бы, что наступил мир и мы начинаем строить мирную жизнь. И чтобы у нас больше не было поводов для спецопераций подобного рода.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Добавить надо про возобновление лунной программы. Впервые за почти 50 лет летим к Луне. Про воссоединение Крыма и про вероломное нападение Грузии на миротворцев и Южную Осетию тоже.

Юнна Мориц, поэтесса:

- В нашем учебнике истории надо поставить упоминания о параллельных событиях (как правило, ужасных), которые происходили в это же самое время в западных странах.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Учебник должен соответствовать духу нашей тысячелетней русской цивилизации. А наша победная история должна смотреться со всех глав и разделов учебника.

Геннадий Онищенко, академик РАН, зам. президента Российской академии образования:

- С медицинской точки зрения ничего добавлять не надо. Даже пандемия, от которой нас лихорадило, это естественный биологический процесс. А в главу про СВО надо включить раздел о том, что Киев был древней столицей Руси. И оттуда пошла наша православная вера, которая фактически была идеологией государства.

Александр Проханов, писатель:

- Важно зафиксировать удивительный момент в истории России, когда на смену одной форме государства приходит другая, более народная и прогрессивная. И как мы приближаемся к идеалу, в котором люди преодолеют все виды несправедливости, включая смерть.

Аня Орлова, 10-классница, Москва:

- Надо перечислить все-все имена Героев России и описание их подвигов за время СВО. Это будет лучший рассказ о характере нашего народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Мединский о главе про СВО из нового учебника истории: Школьник поймет, что было на самом деле

Владимир Мединский рассказал о главе об СВО из нового учебника (подробности)