Военная спецоперация на Украине 14 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Продолжается военная спецоперация на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 августа 2023 года.

Украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области крупнокалиберным снарядом.

13 августа около 11:30 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был обнаружен и ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курской областью.

В селе Петропавловка Белгородской области сбит украинский беспилотник, а его обломки упали на частный дом. В результате этого повреждена кровля и остекление веранды.

Российские войска за сутки поразили пункт управления беспилотниками, живую силу и военную технику ВСУ в районе Первомайского в ДНР.

Российская система противовоздушной обороны за сутки перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские войска отразили 13 атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.

За сутки потери ВСУ на Донецком направлении превысили отметки в 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины и два автомобиля.

При обстреле со стороны ВСУ в селе Вольфино Курской области пострадали три человека. Все они получили осколочные ранения.

Украина начала эвакуацию Купянского района из-за продвижения армии России. За сутки было эвакуировано 111 человек.