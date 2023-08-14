Анекдоты: Лень - самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть

Девять вечера. Именно в это время дети признаются родителям, что завтра в школу нужно принести поделку, доклад с цветными фотографиями и пироги на чаепитие.
* * *
Если раньше зайчик передавал мне через маму шоколадки и прочие вкусняшки, то сейчас почему-то передает только кабачки.
* * *
Накопление дома кучи вещей, которыми не пользуешься, - психическая болезнь, барахлизм, а накопление денег, которые и за сто жизней не потратишь, - почему-то финансовый успех.
* * *
Хочу напомнить веганам: из рая нас выгнали из-за яблока, а не из-за вкусных жареных куриц.
* * *
Есть и хорошие новости.
Закон, запрещающий лизать зимой качели, не прошел во втором чтении.
* * *
Охранники тюрьмы поняли, что намечается побег, когда в одной из камер прошла прощальная вечеринка.
* * *
В сети ресторанов «Домашние обеды, как у мамы» заставляют не только доедать все до конца, но и вымыть после этого посуду.
* * *
- Ты чего такая счастливая?
- Мне пришел штраф за превышение скорости с фотографией. Я на ней так клево вышла!
* * *
Приложил к уху ракушку, чтобы послушать шум моря... Через несколько секунд оттуда предложили холодное пиво и вареную кукурузу.
* * *
Никогда не любил игры на раздевание.
Особенно ипотеку.
* * *
Ученые доказали, что у левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей - в левом.
Если же у человека развиты оба полушария, то его деньги лежат в швейцарском банке.
* * *
- Привет! Ты, говорят, женился?
- Да вот женился…
- Ты же не собирался, погулять еще хотел!
- Уж очень не нравилось мне в заводской столовой
питаться.
- А теперь?
- Теперь нравится...
* * *
- Кто вы такие?
- Феминистки!
- Чего вы добиваетесь?
- Равенства!
- Песчаный карьер - два человека!
* * *
- Вот у меня дед - сибиряк. На медведя один ходил! Однажды он даже с медведем за руку поздоровался! Так он с тех пор эту руку не моет. Так, почистит, смажет, болты заменит, и нормально!
* * *
Сидят два чиновника в баре.
- Чё-то устал я воровать, брать взятки, пилить бюджет...
- Держись, друг, это профессиональное выгорание.
* * *
Курс банана упал до 2 килограммов за доллар.
* * *
Не бойтесь терминаторов! Всех людей убьют роботы-пылесосы. Их будут делать все сложнее, все умнее. И однажды они поймут, что главной причиной мусора является человек…