Анекдоты: Лень - самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть

Девять вечера. Именно в это время дети признаются родителям, что завтра в школу нужно принести поделку, доклад с цветными фотографиями и пироги на чаепитие.

* * *

Если раньше зайчик передавал мне через маму шоколадки и прочие вкусняшки, то сейчас почему-то передает только кабачки.

* * *

Накопление дома кучи вещей, которыми не пользуешься, - психическая болезнь, барахлизм, а накопление денег, которые и за сто жизней не потратишь, - почему-то финансовый успех.

* * *

Хочу напомнить веганам: из рая нас выгнали из-за яблока, а не из-за вкусных жареных куриц.

* * *

Есть и хорошие новости.

Закон, запрещающий лизать зимой качели, не прошел во втором чтении.

* * *

Охранники тюрьмы поняли, что намечается побег, когда в одной из камер прошла прощальная вечеринка.

* * *

В сети ресторанов «Домашние обеды, как у мамы» заставляют не только доедать все до конца, но и вымыть после этого посуду.

* * *

- Ты чего такая счастливая?

- Мне пришел штраф за превышение скорости с фотографией. Я на ней так клево вышла!

* * *

Приложил к уху ракушку, чтобы послушать шум моря... Через несколько секунд оттуда предложили холодное пиво и вареную кукурузу.

* * *

Никогда не любил игры на раздевание.

Особенно ипотеку.

* * *

Ученые доказали, что у левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей - в левом.

Если же у человека развиты оба полушария, то его деньги лежат в швейцарском банке.

* * *

- Привет! Ты, говорят, женился?

- Да вот женился…

- Ты же не собирался, погулять еще хотел!

- Уж очень не нравилось мне в заводской столовой

питаться.

- А теперь?

- Теперь нравится...

* * *

- Кто вы такие?

- Феминистки!

- Чего вы добиваетесь?

- Равенства!

- Песчаный карьер - два человека!

* * *

- Вот у меня дед - сибиряк. На медведя один ходил! Однажды он даже с медведем за руку поздоровался! Так он с тех пор эту руку не моет. Так, почистит, смажет, болты заменит, и нормально!

* * *

Сидят два чиновника в баре.

- Чё-то устал я воровать, брать взятки, пилить бюджет...

- Держись, друг, это профессиональное выгорание.

* * *

Курс банана упал до 2 килограммов за доллар.

* * *

Не бойтесь терминаторов! Всех людей убьют роботы-пылесосы. Их будут делать все сложнее, все умнее. И однажды они поймут, что главной причиной мусора является человек…