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Общество13 августа 2023 21:26

Что будет с ценами до конца 2023 года, как выстроить с ребенком нормальные отношения и когда у России появится свой новый автомобиль

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Что будет с ценами до конца 2023 года (подробнее)

2 место. «Силы у врага уже не те, но огрызается»: обстановка на передовой из первых уст (подробнее)

3 место. Георгий Бовт: Доллар за 60 рублей мы уже никогда не увидим (подробнее)

4 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: На Украине решили свалить вину за поражение контрнаступа на НАТО (подробнее)

5 место. Как выбрать спелый арбуз с помощью телефона (подробнее)

6 место. Россия успешно ворвалась в лунную гонку (подробнее)

7 место. «Дирижёр организма»: щитовидная железа и её болезни (подробнее)

8 место. Максим Кадаков: Полностью российский автомобиль появится через 10-15 лет (подробнее)

9 место. Бить - нельзя, кричать - нельзя. Как воспитывая ребенка выстроить с ним добрые, доверительные отношения (подробнее)

10 место. Завершились съемки эпопеи Кончаловского, звезды запускают «курсы по гаданию», а в Грузию не пустили Кузю из «Универа» (подробнее)

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