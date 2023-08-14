Агутин рассказал о первом поцелуе с Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 25 лет. Несмотря на то, что молва не раз «разводила» супругов, они все еще вместе. Леонид не скрывает, что в их браке было много проблем, но он по-прежнему любит Анжелику. В новом интервью музыкант вспомнил историю своего знакомства с Варум, рассказал об их первом поцелуе и прокомментировал слухи о разводе.

Впервые Агутин увидел будущую жену в 1989 году во время концерта на стадионе «Лужники». Тогда Леонид был начинающим артистом и только мечтал спеть на этой сцене, но ему не дали. Из-за кулис он наблюдал за выступлением Анжелики.

«Как сегодня помню. В 89-м году я пришел в "Лужники", там проходила либо "Звуковая дорожка", либо "Московский комсомолец", попасть туда было очень круто, очень мне хотелось… Я ждал, меня так и не пустили выступать. Я зашел туда, где была трибуна напротив сцены. В это время выступала Анжелика Варум. Я тогда ещё не знал, что за Анжелика Варум. Она пела "Полуночный ковбой". Она была такая маленькая, что её оттуда уже не видно было. Такая тоненькая Дюймовочка стояла. У меня такие мурашки пробежали по всему телу, это такое впечатление произвело. Прямо в сердце оттуда, издали», - рассказал Агутин в интервью Надежде Стрелец.

Но роман, приведший в итоге к свадьбе, у Агутина и Варум начался гораздо позже, девять лет спустя. У обоих тогда за плечами уже был опыт семейной жизни. Леонид был женат на балерине Марии Воробьевой, родившей от него дочь Полину. Они расстались в 1997 году, Воробьева с дочкой почти сразу уехала жить в Италию. Анжелика больше десяти лет была в отношениях со своим бывшим одноклассником Максимом Никитиным.

По словам Агутина, он давно кругами ходил вокруг Анжелики, но не решался сделать первый шаг. Все произошло во время съемок проекта «Старые песни о главном-3» в 1998 году. Агутин сыграл в нем Штирлица. Снимали знаменитую сцену в кафе, когда на свидание с разведчиком привозят его жену. Леонид сам предложил, чтобы на роль супруги Штирлица взяли Анжелику.

Все произошло во время съемок проекта «Старые песни о главном-3» в 1998 году. Фото: кадр видео.

«Я даже не знал, как предложить свою кандидатуру. Потом оказалось, что она уже замучилась ждать, когда я сделал какой-то шаг в её сторону. "Старые песни о главном", третья часть, я пел песню из "Семнадцати мгновений весны". Съёмки: она смотрит на Штирлица, Штирлиц смотрит на неё. Костя (продюсер проекта Константин Эрнст – Ред.) стоит за камерой, и вдруг врывается: "Так, всё, мы раздеваемся, в помещении остаёмся только мы трое».

Далее по сценарию Агутину и Варум предстояло сыграть эротическую сцену. Музыкант вспоминает, что до того момента они с Анжеликой ни разу не прикасались друг к другу.

«Анжелику раздели по пояс. Чтобы как-то женщину защитить, мне пришлось её к себе прижать, чтобы никто не глазел на неё. До этого мы друг друга не трогали ни разу. Мы прижались, камера стала крутиться вокруг нас. Костя говорит: "Это то, что в мыслях у Штирлица и его жены, когда они друг на друга смотрят". И вот мы прижались друг к другу и тупим. Подбегает Эрнст и кричит: "Ну что вы смотрите? Целуйтесь! Целоваться надо. Вы что, ни разу не целовались?". Пришлось делать вид, что целовались», - вспоминает Агутин.

Анжелика сыграла жену Штирлица, Агутин - легендарного разведчика. Фото: кадр видео.

Леонид и Анжелика поженились в 2000 году. Агутину тогда было 32 года, Варум – 31 год. У супругов родилась дочь Елизавета. С тех пор не раз возникали слухи о том, что музыкант позволял себе увлечения на стороне, и сама Анжелика косвенно это подтверждала. Агутин же уверяет, что всю жизнь предан только одной женщине – Анжелике. По его словам, кризисы в их браке наступают примерно раз в пять лет, но супругам удается их успешно преодолевать.

«Любовь может выжить, только если ты каждые пять лет влюбляешься в того человека, который рядом. Человек же меняется, и тебе должен быть интересе теперь такой. Мы совсем другие люди. И хотя Анжелика близка к тому, что было, но уже не та девчушка-школьница. Понятно, она взрослая женщина. Она во всем взрослый человек, начальник. Но она умеет быть тем самым воробьем, которого хочется оберегать. Она мне очень нравится в этом», - говорит о жене музыкант.