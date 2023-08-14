Посуда из листьев, гамак-спасатель, ранец с подушкой: Чем будут удивлять российские школьники на ежегодном Международном конкурсе юных изобретателей на Бали

Николай Хитров не только придумал, но еще и собрал прототип беспилотного модуля «Спасатель»

- Это победители отборочного тура, в котором участвовали почти сто проектов, - рассказал «КП» Юрий Кузнецов, член жюри IYIA 2023, Партнер фирмы «Городисский и Партнеры» - организатора поездок ребят на такие конкурсы.

В числе проектов-финалистов - «Гамак 2.0», разработка Вадима Мирошниченко из г. Свободный (Центр технического развития - детский технопарк Кванториум Свободненской детской железной дороги имени Г.М. Фадеева). На привычный тряпичный гамак, который вешают между деревьями, придумка Вадима мало похожа. «Гамак 2.0» - многофункциональная конструкция! Его можно использовать как место для отдыха в каюте на морском судне и как спасательную индивидуальную шлюпку при кораблекрушении (имеет под спальным местом полезное пространство для запаса воды, еды и аккумуляторной батареи с маячком). Капсулу можно оснастить оборудованием жизнеобеспечения и транспортировать тяжело больных или маломобильных людей. Гамак может служить и камерой спасения для людей, живущих в зоне сейсмической активности или цунами (герметично закрывается + подача кислорода) — по аналогии с «тревожным чемоданчиком». А еще капсула способна работать как автономный мобильный солярий в салонах красоты или на пляжах. Круто, да?

Пермячки Даша Шейнина и сестры Вика и Мария Позверг из детского технопарка «Кванториум Фотоника» придумали, как усовершенствовать классический школьный рюкзак. Казалось бы, производители уже все предусмотрели – делают легкие, удобные, дышащие, ортопедические рюкзаки, с кучей отделений и кармашков, светоотражателями, Куда уж лучше?

- А вот термокармана для перекуса или лекарств в них нет, - говорят девчонки. – Лямки по-прежнему сильно давят на плечи, а в транспорте на рюкзак хочется прилечь, но очень неудобно.

Как это решить? В лямки встроить электронный массажный компонент, в клапан портфеля – надувную подушку, в карман – термопокрытие. А спереди изобретательницы еще и муфту для удерживания рюкзака предусмотрели – засунул в нее руки, и плечам облегчение.

Еще один проект из Перми (авторы - Даша и Вика вместе с Сергеем Мазуниным из МАОУ СОШ № 93) - биоразлагаемый материал из опавших листьев «ЛистоПАК», экологичная альтернатива пластику. Из листьев можно будет делать дешевые одноразовые тарелки, контейнеры и лотки.

Биоразлагаемый материал для упаковки «ЛистоПАК»

Николай Хитров (Нижегородское детское речное пароходство) не только придумал, но еще и собрал прототип беспилотного модуля «Спасатель», работающего на солнечных батареях. Говорит, пригодится для исследования мирового океана и оказания помощи терпящим бедствие на воде. Крепится между корпусами катамарана и может опуститься и подняться на борт даже при сильном шторме. А универсальная система водной защиты позволяет работать в экстремальных условиях, в том числе, при повышенных температурах горящих нефтепродуктов.

Беспилотный модуль «Спасатель»

Россияне участвуют в конкурсе не первый год и всегда привозят высокие награды. В прошлом году, например, школьники завоевали 3 золотых и 4 серебряных медали. В числе проектов-фаворитов были контейнер, который выдает больным лекарства по времени, умная поилка для кота, ливневка, в которую не проваливаются каблуки, мелкие предметы, монеты (для азиатских стран, где дожди могут лить месяцами, оказалась незаменимой вещью!). Да-да, на таких выставках очень ценят идеи, которые помогают сделать повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной. Проекты детей международное жюри оценивает по трем главным критериям — креативность, качество презентации и возможность дальнейшего развития проекта.