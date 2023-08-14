Губернатор Забайкалья рассказал, как проходили поиски виновных в избиении бойца СВО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал "Комсомольской правде" о поисках виновных в избиении бойца СВО.

… - Александр Михайлович, когда расследование дела об избиении инвалида СВО Михаила Таскина, потерявшего на спецоперации ногу, только ещё начиналось, вы тогда выражали надежду, что квалифицированные следователи примут решения самые необходимые, самые законные. И вот первого сначала задержали, потом - второго. А третий - сам, видя, как работает полиция, решил прийти с повинной. Как вы эту ситуацию оцениваете? Или - как нам ее оценивать? Вы-то ближе, что вы посоветуете, какие акценты?

- Ну, оценивать ее надо - как положительную. Как мы и предполагали, ЧП было уделено предельно серьезное внимание со стороны и краевых, и федеральных правоохранительных и контрольно-надзорных органов - прокуратуры, МВД, Следственного комитета.

И эта работа, естественно, дает свой результат. Правильно сделал этот человек (речь о третьем фигуранте, который сам пришел в полицию. - А.Г.), что принял такое решение. Я был в поездке в том же самом районе (в Нерчинско-Заводском, где произошло ЧП. - А.Г.), и смог наблюдать, как работают наши правоохранители.

Всюду были полицейские посты, обстановка на дорогах, и не только, строго контролировалась. Ночью и к нам тоже подъехала машина (я ехал на автомобиле), попросили предъявить документы.

То есть, было понятно - тому же третьему фигуранту уголовного дела, что никуда ему не деться. Тем более, на такой территории, как Забайкальский край, с очень ограниченным количеством поселений.

Люди работают. Я думаю, сейчас, в ходе следственных действий, допросов и всего остального будут установлены все обстоятельства, все будет квалифицировано, что называется, должным образом.

- То есть у губернатора тоже проверили документы?

- Меня увидели (узнали), а у водителя - да, проверили. Думаю, все действия участников того ЧП будут оценены, и оценены объективно.

- Вы были в том же районе, где произошло ЧП…

- Да - Нерчинско-Заводский.

- Как там восприняли эту ситуацию и, особенно, оперативные действия и властей забайкальских, и губернатора, и правоохранительных органов?

- Люди всегда положительно оценивают работу всех органов, когда они выполняют ее на хорошем уровне. И это - не просто слова. Причем, абсолютное большинство понимает, что все обстоятельства надо установить.

- Еще в самых первых наших публикациях на эту тему речь шла и о девицах, которые прыгали по капоту, по крыше машины Михаила Таскина, кричали (я не буду произносить эти обидные слова). Эти гражданки тоже будут каким-то образом допрошены?

- Конечно, все опрашиваются, все допрашиваются, вся информация собирается и объективно оценивается.

- А с Михаилом вы больше не связывались, не звонили ему? Как он себя чувствует?

- Нет, в эти два дня не связывался.

- Ну, мы счет его банковский опубликовали, будем надеяться, что Россия ему поможет. Спасибо вам огромное.