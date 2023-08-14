Доллар подскочил до 100 рублей: почему на самом деле упала наша валюта и что будет с ценами

Валюта - это, грубо говоря, обычный товар. Когда спрос на товар растет, он дорожает. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

НА ВСЕ СТО

Встречаются рубль с долларом. Рубль и говорит: «Выглядишь на все сто!»

Я готовил этот анекдот еще в конце прошлой недели. Не пригодился. Но ждать, к сожалению, пришлось недолго… Итак, зафиксируем: 14 августа 2023 года, ровно в 9:00 по Москве курс доллара второй раз в истории достиг 100 рублей. Первый подход к снаряду случился 23 марта 2022 года. Но тогда это был импульс на панике после начала СВО (которая быстро прошла и рубль укрепился). Сейчас - результат целенаправленного многомесячного движения вниз. И это гораздо хуже.

Главная причина падения - превышение импорта над экспортом. Подробности я уже объяснял это не раз, и если вы читали хотя бы одну из моих свежих статей, проматывайте два следующих абзаца. Если не читали – задержитесь на них.

У России плохой торговый баланс. С импортом все в порядке, а доходы от экспорта из-за санкций падают. Поэтому в страну поступает мало валюты - гораздо меньше, чем требуется импортерам.

А валюта - это, грубо говоря, обычный товар. Когда спрос на товар растет, он дорожает. И наоборот. Спрос на валюту (из-за стабильного импорта) сейчас высокий, а предложение долларов, евро и юаней на внутреннем рынке (из-за слабого экспорта) низкое. Поэтому спрос на валюту сильно превышает предложение. Результат - падение рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ

Но с торговым балансом все понятно еще с конца прошлого года, когда и началось снижение нашей валюты. Интереснее другое: российские власти решили придать нашему рублю дополнительное ускорение на пути вниз. Вот два примера:

- 7 августа Минфин официально заявил, что в этом месяце продолжит покупать большие объемы валюты. Как мы уже знаем, когда спрос на валюту растет, ее курс повышается.

- 11 августа зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции сказал: «Рисков финансовой стабильности мы не видим… Мы не намерены анонсировать действия по валютным интервенциям (то есть продаже валюты для поддержания курса рубля)».

То есть и Минфин, и Центробанк друг за другом объявили: пускай себе падает, поддерживать курс мы не намерены. Это плохие новости для валютного рынка. А на плохих новостях падение рубля ускоряется. Что мы и наблюдаем прямо сейчас на графиках Московской биржи.

Зачем власти намеренно подтачивают курс рубля? Дело в том, что у нас сейчас не только плохой торговый баланс, но и дефицитный бюджет. То есть расходы бюджета заметно превышают его доходы. Один из способов получить в казну больше рублей – уронить курс национальной валюты. Ведь одно дело, когда каждый поступивший в бюджет миллион долларов превращается в 70-80 млн рублей (при курсе 70-80 рублей за доллар). И совсем другое, когда этот же миллион баксов трансформируется в 100 млн рублей (при курсе 100 рублей за доллар).

Правда, цены в стране из-за этого обязательно вырастут.

- По расчетам ЦБ, девальвация прибавит 1,5-3% к годовой инфляции. Вполне возможно. Хотя, если честно, ужасно хотелось бы понять, почему так мало, - комментирует профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan. Тем самым намекая (и мы присоединяемся к его намекам), что инфляция вырастет куда сильнее.

При этом подорожает не только на импорт вроде лимонов, телефонов и автомобилей, но и на все остальное. Ведь продавцы хлеба, парикмахеры и учителя тоже хотят кушать, чинить свои машины и отдыхать (а некоторые – даже за границей). Но этот вопрос сейчас, похоже, у Центробанка и Минфина на втором плане. Значит, падение рубля продолжится.

Если Центробанк все же не вмешается. А это может случиться: как пишет американское агентство Bloomberg, российский ЦБ обеспокоен неконтролируемым падением валюты и втихаря готовится поддержать несчастный рубль. Например, может резко поднять ключевую ставку (это обычно приводит к укреплению рубля). Будем надеяться, что это не очередные байки западных журналистов и власти подумают не только о бюджете, но и о нас с вами. Тех, кто хочет кушать, чинить свои машины и отдыхать (в том числе и от подобных новостей).