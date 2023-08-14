Глава Якутии поручил усилить работу медучреждений в период задымленности

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Медицинские учреждения республики должны перейти на усиленный режим работы в период задымленности, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Пожароопасная обстановка сложная. Количество действующих лесных пожаров значительное — всего 127 лесных пожаров на площади 366 тысяч га. Из них обслуживаются 59 пожаров на 264 тысяч га. При этом, как и в прошлые разы, нужно констатировать, что основная масса пожаров — в трех районах. Это Усть-Майский, Олекминский и Алданский районы, в которых общая площадь пожаров составляет 315 тысяч га. Из них 200 тысяч га, то есть более половины, в Усть-Майском районе. И как раз с этих пожаров и сильных пожаров в Хабаровском крае и Амурской области сейчас достаточно серьезное задымление по городу Якутску, центральной, заречной, вилюйской группе районов. Поэтому я просил бы муниципалитеты в части принятия мер по охране здоровья людей усилиться. В усиленном режиме должны работать и учреждения здравоохранения», — сказал глава.

В понедельник, 14 августа, задымление в Якутске, центральных, заречных районах и в вилюйской группе улусов усилилось. Из-за слабой видимости в аэропорту столицы республики были задержаны несколько рейсов.

Роспотребнадзор провел 54 исследования в столице республики и девяти районах. Превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ выявили в исследованиях в Якутске, Нюрбе, Амге и селе Чапчылган.

Пожары в указанных трех районах тушат 1244 человека. Еще 25 парашютистов и десантников Авиалесоохраны прибудут сегодня в Усть-Майский район из Красноярска. 20 человек из авиапожарной службы отправятся в Верхнеколымский район для тушения возгорания, которое только-только там возникло.

Работают восемь вертолетов Ми-8, а также шесть самолетов на патрулировании. Самолет-зондировщик при наличии достаточной облачности ежедневно вылетает в районы для искусственного вызывания осадков. Сегодня самолет-зондировщик вылетел для работа в Усть-Майский район для усиления осадков. В планах у экипажа работа на границе с Хабаровским краем.

Напомним, дым от пожара на территории республики идет с юго-востока и Хабаровского края. Якутское УГМС предупреждает, что задымленность сохранится в ближайшие дни. Но с прохождением циклона с облачностью на северо-восток завтра, послезавтра ситуация немного улучшится.