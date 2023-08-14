Украина и Запад обвинили друг друга в провале: в чем причина краха планов Киева

Киев и некоторые эксперты на Западе утверждают, что в крахе надежд и планов Зеленского виноват Запад Фото: REUTERS

Между Западом и Украиной начались разборки на тему, кто виноват в провале контрнаступа ВСУ. Провал уже настолько очевиден, как бы дальше ни развивались события, что эти разборки, как и взаимное разочарование будут теперь только нарастать.

Киев и некоторые эксперты на Западе утверждают, что в крахе надежд и планов Зеленского виноват Запад, в том числе, США, но в первую очередь, конечно же, Германия. "Обиженную ливерную колбасу" Шольца, по всей видимости, решено сбросить с политической доски, но перед этим еще и отварить. Эта сторона дискуссии продолжает тянуть бесконечную волынку, что Украине недодали танков, самолетов, ракет, а потому ожидать от Киева успехов было нереально.

- В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена, - считает бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. - Эта нерешительность объясняется успешным сдерживанием со стороны Кремля, а не американской стратегической необходимостью. Неспособность украинцев добиться значительного прогресса стала естественным результатом стратегии США, направленной лишь на то, чтобы отсрочить победу России.

В Киеве восприняли эти слова как самую лучшую поддержку и с удвоенной силой начали наезжать на администрацию США. На Украине в политикуме вовсю обсуждают, что Зеленский неоднократно осуждал "провокационные" и "плохо влияющие" на боевой дух "захисников незалежностi" публикации в New York Times, Wall Street Journal и прочих западных СМИ и даже называл американских генералов, включая генерала армии США, главу Объединенного комитета начальника штабов Марка Милли, "полезными идиотами Кремля". При этом, совершенно забыв, что это в Киеве обещали не только американцам и остальному Западу, а и всему миру в кратчайшие сроки "прорубить окно" к побережью Азовскому морю. А уж сколько было обещаний, причем от самых высокопоставленных функционеров, генералов и руководителей различных ведомств, в том числе, и специальных служб через 2-3 месяца пить кофе на набережной Ялты, предварительно выкинув из Крыма "поганых москалей".

Сейчас об этом предпочитают на Украине не вспоминать. А вот на Западе многие настроены не так комплиментарно в отношении президента Украины Зеленского и его команды.

Так, в частности, один из офицеров армии США, который был инструктором украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

- НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им чудеса, - поделился он своим мнением с газетой и сделал неприятное открытие. - Но вы не можете вести конфликт на основе оптимизма.

Чуда не случилось и не могло случиться, не потому что Запад не поставил чего-то там (как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности отставной адмирал Джон Кирби, Вашингтон дал Киеву все, что тот на тот момент просил), а из-за грамотно выстроенной российской обороны, упорства, смекалки и навыков российских солдат и офицеров, которые, естественно, подкреплялись господством российской боевой авиации в воздухе и высокой эффективностью ПВО России.

Как сообщило Минобороны России 4 августа, войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Стоит ли говорить, что по состоянию на 14 августа эти потери стали еще больше.

Если Запад в чем и не сдержал свои обещания, так это в том, что поставленная им военная техника будет высокоэффективной на поле боя. Но оказалось, что современные "Леопарды" горят ничуть не хуже в тех же полях, где горели 80 лет назад их прадедушки "Тигры". Но Запад и сам мог не знать таких "тонкостей" и пребывать в полной уверенности о неуязвимости своей военной техники.

Получается, что Украина стала страной невыполненных обещаний. Одни обещали дать вооружения, которые сломают оборону российской армии. Другие обещали чудо. Обещания сдержать не смогли ни те, ни эти. С тем же успехом они могли бы, уподобившись "новым русским" из 90-х, которые пообещали друг другу вагон сахара и вагон денег за сахар, а потом разбежались искать сахар и деньги, разбежаться в разные стороны. По крайней мере, не разочаровали бы друг друга.

А то ведь сейчас уже на Западе уже пошли разговоры, что ВСУ пора готовить свое следующее наступление летом будущего года. Что, впрочем, совсем не означает, что они перестанут кидать сейчас на убой в "мясных штурмах" украинских "дешевых" военных в надежде добиться хоть какого-то тактического успеха.

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