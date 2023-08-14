"У Саакашвили и Зеленского одни и те же западные поводыри": как Россия доказала, что однополярному миру пришел конец

Экс-глава Южной Осетии Кокойты Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

…- Эдуард Джабеевич, нынче все вспоминают события 15-летней давности… (8 августа 2008-го Грузия напала на Южную Осетию.) Проводят параллели с сегодняшним днем. Прежде всего, вопрос к вам как к главе государства, вы были таковым 15 лет назад. Если вот прямо сейчас в тот день смотреть, когда Россия свою родную республику - Южную Осетию, не отдала на растерзание… Дело даже не в Грузии, а - на растерзание Западу. Какие мысли и чувства у вас в связи с этим возникают?

- Сколько бы лет ни прошло, события августа 2008 года для моего малочисленного народа, разделенного народа, всегда останутся большой трагедией.

И мы всегда будем ее помнить, и агрессора будем помнить.

И, конечно же, тех, кто спровоцировал этот конфликт, кто стоял за этим конфликтом, кто вооружал Грузию, кто превратил ее в самое милитаризованное государство на постсоветском пространстве.

Безусловно, к нам на помощь пришла Российская Федерация - как великое справедливое государство, - она всегда защищала исторически слабых, и всегда была верной нашей дружбе.

Я хочу особо подчеркнуть, что мои предки в 1774 году дали клятву верности Российской империи. И они сохраняли эту верность.

Я неоднократно говорил представителям ОБСЕ, ООН, других международных институтов, что для нас вот эта клятва верности наших предков - пусть даже на тот период - (Речь об августе 2008-го) - мы были непризнанным государством… Для нас, осетин, это выше любого международного документа.

Тем более, в период, когда международное право усилиями Соединенных Штатов фактически деградировало.

Вот это мы все должны помнить.

Россия не могла тогда остаться в стороне.

Россия, как и Южная Осетия, не хотела этой войны. Как и Абхазия… Я непосредственный участник тех событий, всех переговоров, наших мирных инициатив, которые исходили и лично от меня, и от руководства Абхазии, тогда Сергея Багапша, ныне покойного. И - от руководства Российской Федерации – от Владимира Путина, от Дмитрия Медведева.

Мы - вместе - делали все, чтобы не было этой войны.

Но когда другая - сопредельная сторона запрограммирована на войну - и у России другого выхода не было, как нас защитить.

- Мне довелось увидеть раны этой войны. Мы с экс-премьером Сергеем Степашиным, вскоре после ее окончания, ездили по республике, видели разрушенное жилье. Но потом в Южной Осетии стали строить новое, возводить новые здания. Скажите, пожалуйста, вы давно там были, в Цхинвале, и как там - залечили уже раны той - 15-летней давности - войны? Потому что Российская Федерация немало средств выделяла, для того чтобы помочь такой небольшой, но мирной и любимой нашей республике.

- Еще раз хотел бы поблагодарить вас, Александр. Я помню, когда вы к нам приезжали, и все ваши объективные репортажи - тоже помню.

За что я еще раз благодарен журналистам Российской Федерации… Даже при той агрессии со стороны Грузии против малочисленного нашего народа, против России российские журналисты всегда с уважением относились грузинскому народу. Я это тоже хочу подчеркнуть.

Безусловно, сегодня Российской Федерацией сделано очень много по восстановлению Южной Осетии. Выделяется достаточно средств, действует инвестиционная программа..

К большому сожалению, наши славянские братья на Украине не сделали никаких выводов из того, как Соединенные Штаты могут бросить, как они могут подставить целые народы.

Они сделали это с Грузией, сегодня они так же поступают с украинским народом. И нам видеть это больно.

Говоря о событиях 15-летней давности, еще раз хочу подчеркнуть, что 8 августа 2008 года мир перестал быть однополярным.

Россия, приняв вот этот вызов Соединенных Штатов и их сателлитов, доказала всему миру, что всё, пришел конец его однополярности.

Не осознали, не послушались…

Россия не просто сегодня защищает себя, защищает Украину, практически, взяв на себя ответственность, она защищает и народы Европы, чтобы они побыстрее , избавились от этого маразма, который сегодня царит и у них, и в Соединенных Штатах.

- Вы предвосхитили мой завершающий вопрос. Я хотел как раз спросить об этом. Когда проводят параллели сегодняшней спецоперации нашей, СВО, с событиями 15-летней давности, задаются вопросом: правда ли, что и тогда за спиной Саакашвили, и теперь за спиной Зеленского стояли и стоят одни и те же силы, одни и те же деятели Запада?

- Это, безусловно, так. И у Саакашвили 15 лет назад, и сейчас у Зеленского - одни и те же западные поводыри.

И то, что предшествовало августу 2008 года, и события на Украине – все это было направлено против России, и Запад это не скрывал.

У Запада одна цель – разрушить Россию. Но им это никогда не удастся. Они обречены на поражение.

И чем быстрее европейские народы и страны НАТО поймут, тем для них же лучше.

Россия защищает не только себя, Россия сегодня защищает весь нормальный цивилизованный мир.

- Спасибо вам огромное. Рад вас слышать.

- Взаимно.