Правительство заявило о досрочном переселении россиян из аварийного жилья

За первое полугодие 2023 года более 50 тысяч человек были переселены из аварийного жилья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

За первое полугодие 2023 года более 50 тысяч человек были переселены из аварийного жилья. Это на 22% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 14 августа.

Премьер напомнил, что правительство реализует программу расселения из аварийного жилья, ставшего непригодным для жизни до 1 января 2017 года. 14 регионов программу уже завершили, многие выполняют ее опережающими темпами, отметил Мишустин.

На совещании Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделило более 12,5 млрд рублей, чтобы еще 24 региона смогли досрочно закончить программу. А с конца следующего года все регионы начнут реализовывать программу расселения из аварийного жилья, признанного таким с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Мишустин поручил правительству следить за соблюдением сроков выполнения программы и эффективным расходованием средств.

По данным Минстроя, за последние 10 лет из аварийного жилья было переселено почти 1,3 млн человек.

На совещании также обсуждались вопросы образования. Мишустин сообщил, что правительство направит 15 научно-образовательным центрам более 1,8 млрд рублей в виде грантов на проведение исследований. Среди получателей грантов: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие.

Как сообщил Мишустин, гранты можно направить на закупку современного оборудования, устройств и технологий для лабораторий, реализацию проектов.

Мишустин напомнил, что по инициативе президента в России объявлено Десятилетие науки и технологий.

- У нашей науки огромный потенциал. Мы будем и дальше помогать раскрывать его в полной мере, чтобы отечественные ученые и изобретатели могли добиваться новых успехов, - заявил премьер.

Мишустин также рассказал, что кабмин определил правила проведения пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Главные изменения, которые ждут учащихся:

- переход от бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию,

- от магистратуры – к специализированному высшему образованию,

- обновление программ аспирантуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки.

Подготовку в новом формате будут вести по более 100 специальностям. По каждой из них вузы самостоятельно разработают образовательные стандарты и определят сроки обучения. Пилотный проект рассчитан на три предстоящих учебных года и будет вестись в шести университетах: БФУ им. Канта, МАИ, НИТУ «МИСиС», МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, ТГУ.