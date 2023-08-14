ПСБ поддержит новые проекты «Швабе»

ПСБ поддерживает проекты «Швабе»

Партнерство направлено на реализацию различных проектов и программ. В рамках нового соглашения стороны будут развивать сотрудничество по широкому спектру банковских продуктов и услуг, в том числе по корпоративному кредитованию, документарному и розничному бизнесу, а также по направлению производных финансовых инструментов.

Документ об этом подписали генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин и председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Наш холдинг участвует в реализации проектов различного уровня сложности. Именно поэтому так важна поддержка крупного и надежного банка. Совместная работа промышленности и финансового сектора позволяет наиболее эффективно развивать наукоемкое производство, создавать уникальные отечественные изделия, а также строить новые инфраструктурные объекты», – отметил Вадим Калюгин.

Сегодня «Швабе» объединяет ключевые предприятия российской оптико-электронной отрасли, которые ведут выпуск стратегически важной продукции. Вместе с тем холдинг имеет большой опыт в строительстве медицинских, образовательных и других социальных объектов.

«ПСБ продолжает расширять сотрудничество с крупнейшими предприятиями высокотехнологичных отраслей – оптико-электронная промышленность сегодня играет важнейшую роль в создании технологического суверенитета и выпуска различной техники. Благодаря значительному экспертному и практическому опыту, ПСБ предлагает стратегическому партнеру – холдингу «Швабе» – комплексное обслуживание с применением инновационных банковских продуктов и технологий. Мы рады дальнейшему укреплению нашего взаимодействия для обеспечения динамичного развития холдинга и поддержки отрасли в целом», – прокомментировал Петр Фрадков.

ПСБ входит в число крупнейших частных банков России и является опорным для оборонно-промышленного комплекса.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. «Швабе» в этом году демонстрирует здесь свыше 70 разработок оборонного и гражданского назначения. Вместе с тем активно участвует в деловой программе мероприятия.