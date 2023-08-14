Новый Трамп появился в Южной Америке: это важно для России и вот почему

Как передает крупнейшая аргентинская газета «Кларин», после подсчета бюллетеней с 97,39% участков выяснилось, что больше всего голосов на праймериз (30%) получил правый Хавьер Милей, представляющий партию «Свобода наступает». Фото: REUTERS

Прошедшие в воскресенье 13 августа в Аргентине праймериз (предварительные выборы, необходимые для официального выдвижение кандидатов) серьезно удивили политологов. Несмотря на прогнозы экспертов, лидером по итогам голосования оказался оппозиционер, на которого никто изначально не делал ставку.

Как передает крупнейшая аргентинская газета «Кларин», после подсчета бюллетеней с 97,39% участков выяснилось, что больше всего голосов на праймериз (30%) получил правый Хавьер Милей, представляющий партию «Свобода наступает». Кандидат от правящего альянса «Союз ради родины» министр экономики Серхио Масса получил поддержку только 21% избирателей, а на третьем месте оказался еще один оппозиционер от коалиции «Вместе за перемены» бывший министр безопасности Патрисия Буллрич, набравшая 17% голосов.

Цифры для властей аховые, тем более что если смотреть на них с раскладкой по всем кандидатам (от одной партии могли баллотироваться несколько человек), то «Союз ради родины» может вообще может оказаться аутсайдером. Всего кандидатов от правящего движения поддержали 27,3% электората, а вот «Вместе за перемены» - 28,3%. Ну и, конечно, триумфатором может считаться Милей, ведь он единолично собрал за свою партию почти треть голосов. Примечательно, что большинство опросов общественного мнения никак не спрогнозировали триумфа этой «темной лошадки».

Результаты выборов вызвали настоящий шок в правящем движении, ведь власти потеряли с момента прошлых выборов 2019 года поддержку 6,7 миллиона избирателей, то есть половину всех голосов. Даже на парламентских выборах 2021 года, закончившихся неудачно для «Союза ради родины», они добились более высокого результата – 34,5%. Несмотря на то, что «настоящие» выборы пройдут только в октябре, уже сейчас ясно, что при сохранении нынешних тенденций рассчитывать на победу Массы просто нет смысла.

Казалось бы, ну и что простому россиянину какие-то выборы на другом конце Земли? Однако Аргентина является важным партнером России на мировой арене, а позиция этой страны зачастую зависит от того, кто стоит во главе государства. И вот как раз личность лидера нынешнего голосования Хавьера Милея вызывает неподдельный интерес.

Политик, которого уже зовут «аргентинским Трампом», позиционирует себя как либертарианца, то есть сторонника максимальной свободы во всем, включая экономику. Как передает ТАСС, Милей ставит в центр своей кампании протест против политического истеблишмента страны, который он называет кастой. Милей выступает за отказ от национальной валюты песо в пользу доллара и считает необходимым вообще упразднить Центробанк (главный экономический регулятор) для того, чтобы успешно бороться с инфляцией. А в 2021 году оппозиционер утверждал, что «не стал бы торговать» с Китаем, а только с «цивилизованной частью» мира, то есть Западом.

Идея долларизации экономики Аргентины идет в прямое противоречие с перспективными планами БРИКС ввести свою собственную валюту. Может быть, это перспектива на будущее, но в любом случае с политиком, который выступает как апологет США строить какие-то далеко идущие планы будет весьма сложно.

Вообще же Милей во многом является протестным кандидатом, который позиционирует себя человеком, способным бросить вызов традиционным элитам. И предыдущий правый президент Маурисио Макри, и нынешний глава государства Альберто Фернандес так и не смогли найти рецепта, чтобы вывести страну из продолжающегося уже многие годы экономического кризиса. Милей же не связан ни с одной из традиционных политических сил, благодаря чем стал «свежим лицом» на этих выборах, обещая решить проблемы новыми методами.

Победа либертарианца на праймериз, однако, не означает его триумфа на октябрьском голосовании, ведь кандидатура Милея не вызывает восторга и у традиционной оппозиции из «Вместе за перемены», которые, возможно, постараются «потопить выскочку». Так что предстоящая кампания во многом будет проходить под знаменами борьбы с несистемным кандидатом, для чего потребуется привлечь ту часть электората, которая в это воскресенье не пришла к урнам, а таких насчитывается чуть меньше трети.

Ну и главное: более «умеренная» оппозиционерка Буллрич тоже не внушает доверия, тем более, что она прямо заявляла о том, что в случае прихода к власти она «не собирается в БРИКС», да и вообще исповедует обычную для Аргентины ориентацию на США. Так что в любом случае России придется надеяться на кандидата от нынешних властей, чьи позиции, как показали последние результаты, пока выглядят достаточно слабыми.