По данным Госпогранслужбы Украины, при нелегальной попытке пересечь границу за пределами КПП были пойманы 13 600 человек, а еще 6 100 человек были задержаны и арестованы за использование поддельных документов на погранпереходах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После провала "контрнаступа" ВСУ у европейцев начали потихоньку открываться глаза на Незалежную и незалежников. Так, например, в Германии военнослужащие Бундесвера заявили, что они больше не будут обучать "щирых свидомитов" с набитыми татуировками нацистского содержания, а немецкие власти вдруг "вспомнили", что эта символика преследуется в Германии по закону. И даже может грозить уголовной ответственностью.

А вот Financial Times, например, развенчала миф о небывалом украинском патриотическом подъеме. Заинтересовавшись эпопеей с увольнением областных военкомов на Украине Зеленским за коррупцию, газета обратила внимание на то, сколько граждан Украины, которые подлежали мобилизации, попытались сделать ноги, но у них это не получилось. Цифра получилась весьма внушительная.

- Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинской повинности, - скромно оценивает FT количество уклонистов словом "некоторые". - Эти люди, несмотря на патриотический пыл, пытаются избежать призыва в армию и готовы платить за это.

- Видео, на которых призывников запихивают в машины военкоматов, в ночных клубах раздают повестки, а нелегалы прячутся в поездах и грузовиках регулярно появляются в украинских новостях, - описывают журналисты "патриотический пыл". - Во многих городах есть свои группы в Telegram, посвященные местонахождению вербовщиков.

"Вербовщиками" западные журналисты называют "патрули "охотников за головами". Наверное, им трудно понять разницу между вербовкой и охотой. Или же они специально так скромничают, чтобы окончательно не "палить контору". Зато приводят официальные цифры пойманных при попытке перехода украинской границы уклонистов.

По данным Госпогранслужбы Украины, при нелегальной попытке пересечь границу за пределами КПП были пойманы 13 600 человек, а еще 6 100 человек были задержаны и арестованы за использование поддельных документов на погранпереходах.

Более 19 с половиной тысяч человек - такова получилась общая цифра тех, кому обломали счастье, которое было так возможно, в самый последний момент. Газета констатирует, что число украинских мужчин, которых задержали при попытке незаконно покинуть территорию Украины, эквивалентно численности пяти бригад ВСУ. И тут они, конечно, немного ошиблись. Поскольку в среднем численность личного состава украинской бригады редко превышает 3 тысячи человек (а если и превышает, то ненамного), речь может идти о шести, а не о пяти бригадах. Вот только надо учесть, что те, кого поймали на границе и вернули, их-то как раз в подавляющем большинстве своем мобилизовали и бросили на пополнение, а, вполне возможно, и из них стали формировать новые бригады "прорыва и наступа", получившие гордые собственные имена. Так что здесь Зеленский и военкомы никого не потеряли.

А сколько тех, кто смог выехать за границу, вообще неизвестно, констатирует Financial Times.

Ну почему же неизвестно. Примерные цифры более-менее известны. Когда Зеленский озвучил увольнение областных военкомов и анонсировал чистку врачебных комиссий, которые и занимались выдачей медицинских освобождений от службы, эксперты в Киеве тут же заявили, что эта мера не будет эффективной, если все 170 тысяч человек, получивших медицинские освобождения и отсрочки, не пройдут медицинские комиссии заново. И тут же подчеркнули, что это вряд ли возможно. Нам же интересно здесь, что бОльшая часть этих уклонистов со справкой, если не дураки, могли уже покинуть пределы Украины. Потому что Зеленский готов менять правила в любой сфере по десять раз на дню. И мобилизовать тех, кто непригоден к службе или был освобожден в силу веских причин, рука у него еще как поднимется.

Есть и другие цифры, озвученные совсем недавно. По данным Евростата, в странах Евросоюза на конец июня находись 4 миллиона 70 тысяч беженцев с Украины. 46,6% средин – это женщины, 34,4% - несовершеннолетние, а 19% - взрослые мужчины призывного возраста. То есть, не считая тех, кто решил искать убежища в России и стал российскими гражданами, в Европе находится не менее 760 тысяч мужчин-украинцев, которые не хотят сражаться с русскими и удобрять собой поля Незалежной.

Право слово, какие-то 19 тысяч, что не смогли пересечь границу, это совершенно ничтожное количество на фоне численности тех, кто смог убежать.