Подорожает ли майонез в России: производители соуса грозятся поднять цены на 10%

Под конец лета стали расти оптовые цены на подсолнечное масло — а это 60% в себестоимости производства майонеза Фото: Shutterstock

Крупнейшие производители майонеза, на которых приходится 75% его продаж в России, грозятся с сентября поднять на него отпускные цены на 5-10%. Это для торговых сетей. Примерно в рамках тех же 10% - и для ресторанов.

Объяснение — увеличивается стоимость основных ингредиентов. В частности, под конец лета стали расти оптовые цены на подсолнечное масло — а это 60% в себестоимости производства майонеза. Тут есть закавыка — до этого цены на подсолнечное масло резко падали (но майонез по этому поводу не дешевел), и нынешнее подорожание масла, как утверждают некоторые эксперты, — с «низкой базы» до более-менее стабильного уровня. Еще одна причина, на которую ссылаются производители, - удорожание импортных материалов для упаковки. Здесь уже не поспоришь — скачок курса рубля вниз налицо.

Так и чем это грозит обычным гражданам, которые в сентябре придут в магазин за майонезом?

- По любым товарам в торговых сетях существуют запасы, а майонез — продукт с длинным сроком годности. Поэтому повышение цен там вполне может быть отложенным на три- четыре месяца, - заявил на Радио "Комсомольская правда" экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владислав Гинько. - Скорее всего, оно будет отложено до того момента, когда будут подведены окончательные итоги по нынешнему урожаю. Что касается импортных компонентов, то тут надо иметь в виду, что до 95% внешнеторгового оборота у нас сейчас не в долларе и евро, а в иных валютах. А большая часть этих иных валют сами снижаются к доллару. Так же надо учитывать, что майонез — продукт вполне заменимый. Например, соусами с другими ингредиентами и без импортной упаковки. Это тот случай, когда потребитель может не «скушать» повышение цены и спрос упадет. Торговые сети, конечно, будут это учитывать.