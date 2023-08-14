Темные дни Европы: Старый Свет накрывает новая волна миграционного кризиса

Миграционный кризис сотрясал Европу в 2015-2018 годах, когда в страны ЕС перебрались около двух миллионов только «нелегалов». Проблему кое-как удалось «залатать» Фото: REUTERS

Правящая партия Польши ПиС («Право и справедливость») хочет одновременно с предстоящими в октябре выборами провести референдум, на котором избирателям будет предложен вопрос: «Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках введенного европейской бюрократией механизма принудительного переселения?» А чтобы избиратель не ошибся с ответом, видеоролик с этим вопросом включает сцены поджогов автомобилей, уличного насилия в Западной Европе и кадры темнокожего мужчины, облизывающего огромный нож в предвкушении преступления… После них лидер ПиС Качиньский говорит: «Вы хотите, чтобы это произошло и в Польше? Вы хотите перестать быть хозяевами своей страны?»

Механизм ЕС по размещению нелегальных мигрантов не обязывает Польшу принимать их. Тем более что в стране уже находится около миллиона беженцев из Украины. Но правящая партия пугает поляков наплывом «чужаков», которые станут «угрозой культурной самобытности и безопасности нации». В 2015 году, когда ПиС пришла к власти, именно отказ принимать пришельцев из неблагополучных стран, вопреки призыву тогдашнего канцлера Германии «мамы» Меркель приютить всех желающих, помогла правым победить либералов из «Гражданской платформы». Очевидно, что и сейчас ставка делается на это.

Миграционный кризис сотрясал Европу в 2015-2018 годах, когда в страны ЕС перебрались около двух миллионов только «нелегалов». Проблему кое-как удалось «залатать», традиционные потоки из Африки и Ближнего Востока чуть снизились, но добавились мигранты с Украины. И вот теперь, похоже, приток новых искателей счастья в Европе из других континентов опять набирает силу. Ко всем европейским проблемам опять в качестве острейшей вернулась миграционная, которая заново раскалывает «Единую Европу».

Только Германия, по сведениям федерального министерства внутренних дел этой страны, в первой половине года отказала в убежище более 30 тысячам иракцев. Число «отказников» из других стран не сообщается. В Италии правительство еще весной объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом свыше 30 тысяч мигрантов, что более чем в 4 раза больше, чем за первые месяцы 2022 года. Не лучше ситуация во Франции. Даже Великобритании, ускользнувшей из ЕС, от этой проблемы увернуться не удалось: число нелегальных искателей лучшей жизни, пересекающих на небольших лодках Ла-Манш, за последние пять лет превысило сто тысяч человек.

Как обуздать эту проблему, похоже, никто толком не знает. Попытка евробюрократов разработать общие правила «механизма принудительного переселения» воспринимается некоторыми странами ЕС как желание переложить ответственность и расходы за общую беду на соседей. Никто не отрицает, что нахлынувшие мигранты обострили ситуацию с преступностью, но никто и не отрицает, если взглянет на статистику, что без притока «новой крови» Евросоюз обойтись не может - через несколько лет в большинстве его стран-членов попросту некому будет работать и обслуживать стремительно стареющее «коренное» население.

Тут заметна и такая тенденция: разговоры в стиле «мамы» Меркель - «примем всех!» - уступают место принятию жестких мер контроля за нелегальными мигрантами, которые явно противоречат провозглашаемым Западом «гуманитарным ценностям». В той же Британии, объявившей себя «эталоном прав человека», в прошлом месяце приняли закон о нелегальной миграции, по которому всем, кто попал в страну незаконным путем, будет запрещено просить убежища, а правительство получает право на их депортацию.

Вопросы о том, будет ли это соответствовать международному праву и куда отправят несчастных, если в их родных странах жить небезопасно или с ними нет соответствующих соглашений, остаются открытыми. Как нет пока на Западе в целом и понимания: а как же так получилось, что из Сирии, Ирака, африканских стран столько народа бежит? Что им у себя-то не живется? Очень интересные вопросы. Но в Лондоне вряд ли на них дадут правильный ответ.