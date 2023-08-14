Доллар уже 101 рубль, евро - 111 рублей: кому выгодно падение российской валюты

Падение нашей валюты не остановилось и в обед за «американца» на Московской бирже давали уже 101 рубль Фото: REUTERS

- Почем рубль?

- Вам купить или продать?

- Поржать!

Этот анекдот за полдня мне рассказали, наверное, человек пять. Но это смех сквозь слезы: утром 14 августа курс доллара пробил отметку в 100 рублей. На этом падение нашей валюты не остановилось и в обед за «американца» на Московской бирже давали уже 101 рубль. Евро допрыгнул до некрасивой отметки в 111 рублей.

Если в двух словах, главная причина падения рубля – плохой торговый баланс. Из-за санкций российский экспорт падает, в страну поступает мало валюты, а импортерам нужно много. Спрос на валюту превышает предложение, вот она и дорожает (подробнее читайте в статье Почему доллар подскочил до 100 рублей)

Но, как выясняется, низкий курс рубля может быть даже на руку. Правда, не всем.

Кто выиграет от слабого рубля…

1. Бюджет страны. Сейчас он дефицитный, то есть расходы заметно выше доходов. Один из способов получить в казну больше рублей – снизить курс национальной валюты. Ведь одно дело, когда каждый поступивший в бюджет миллиард долларов превращается в 60 млрд рублей (при курсе в 60 рублей за доллар, как в прошлом году). И совсем другое, когда этот же миллиард баксов конвертируется в 101 млн рублей (при курсе 101 рубль за доллар).

Теперь становится понятно, почему финансовые власти страны не хотят останавливать падение нашей валюты. О чем они в последнее время говорят слишком часто.

Например, 7 августа Минфин заявил, что в этом месяце продолжит покупать большие объемы валюты в резервы. Тем самым ослабляя курс рубля. А в Центробанке 11 августа сообщили, что не собираются «анонсировать действия по валютным интервенциям». То есть объявлять о продаже валюты для поддержания курса рубля.

2. Компании-экспортеры и их сотрудники. Главным образом это продавцы газа, нефти, удобрений, металлов. При слабой национальной валюте они будут зарабатывать заметно больше в переводе на рубли. Это уже отразилось на их доходах и стоимости акций. Например, подсчитано: при ослаблении рубля на 5% чистая прибыль РУСАЛа увеличивается на 10%.

3. Предусмотрительные россияне, которые смотрят в будущее без розовых очков и в прошлом году затарились долларами по 60-70 рублей.

…и кто проиграет

Все остальные. Потому что вслед за падением рубля неминуемо вырастут цены.

Сильнее всего подорожают полностью иностранные товары и услуги: импортные фрукты-овощи, иномарки, компьютеры, мобильники, заграничный отдых и т. д. За нынешний год цены на них вырастут процентов на 30-35 (именно на столько рухнула наша валюта с января).

- Цены на автомобили четко следуют за валютным курсом, - приводит пример из своей сферы вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Что касается «среднестатистического» роста цен, то на днях эксперты Высшей школы экономики подсчитали: уже случившееся ослабление рубля прибавит к инфляции 1,5-3%. Берем эту величину и прибавляем к июльскому прогнозу ЦБ по инфляции (5-6,5%). Выходит, из-за падения рубля цены к концу года вырастут на 6,5-9,5% минимум.

Что же будет дальше с курсом рубля? Скорее всего, снижение продолжится - санкции никто не отменял, экспорт низкий, валюты в страну поступает мало. Хотя если доллар и цены станут расти совсем неприличными темпами, ЦБ все-таки может вмешаться. Например, он может резко поднять ключевую ставку или заставить экспортеров менять 80% валютной выручки на рубли, как в прошлом году. В общем, будем надеяться, что финансовые власти подумают не только о бюджете. Но и о тех людях, которые хотят чинить свои автомобили, покупать технику и отдыхать - иногда даже за границей.

Впрочем, при таком курсе уже не хотят.