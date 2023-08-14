На стройке в Москве нашли «зубы динозавра»: что за пугающий клад выкопали рабочие

Строители копали котлован под фундамент и наткнулись на странное Фото: Андрей АБРАМОВ

— Алло, полиция? Мы нашли зубы динозавра. И какую-то странную чешую, — примерно так звучал вызов от рабочих стройплощадки в Митино 12 августа.

На Муравской улице возводят новостройки. Это рядом с рекой Сходня и Митинским лесопарком. Рабочие буднично рыли котлован спецтехникой, как вдруг среди отвалов грунта обнаружили те самые находки.

«Клад» действительно пугающий. Часть похожа на крупнокалиберные снаряды. Но не из стали, а как будто кости. Вторые — переливающиеся раковины. Причем играют на свету не ественвенными оттенками: фиолетовым, синим, пурпурным. Часть строителей вспомнил блокбастер про Годзиллу, где древнего дракона как раз разбудили во время раскопок. Другие припомнили пандемию ковида, которая так и непонятно, с чего вдруг началась. Может быть, в Китае то же что-то не то раскопали…

— Это же ископаемые юрского периода! — объяснил KP.RU палеогеограф Алексей Марков.

Юрский период завершился 145 млн лет назад. И в то время на Земле жили не только динозавры. На территории современной Москвы было современное море. Так что все находки строителей — это древние моллюски. Причем довольно заурядные.

Те, что похожи на патроны — называются белемниты. Это внутренняя раковина, в которой находились внутренние органы доисторических кальмаров. За миллионы лет раковина каменеет и превращается в такой вот зуб. Находили их на протяжении всей человеческой истории во время строек. На Руси прозвали «чертовыми пальцами».

Светящиеся раковины принадлежат двустворкам или брахиоподам. Их современные «потомки» — мидии. Только в свою бытность эти ракушки не переливались, как сейчас. Строго говоря, от древних моллюсков за столько лет ничего не осталось. А их форму заполнили минералы — фосфорит, кальцит, пирит. Они то и дают такой цвет.

Так что нападений Годзиллы на Москву отменяется. И сверхценной находку не назовешь. Такие ископаемые на сайтах бесплатных объявлений продают по 100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клады юрского периода: где в Подмосковье откопать позвонки плезиозавра и зубы древних акул

Доисторические сокровища разбросаны буквально под ногами, нужно только знать места (подробности)