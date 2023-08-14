Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети: легендарный режиссер признал, что болезненно одинок

Кинорежиссер Ларс фон Триер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мастер живописных кинополотен — экзистенциальных драм и психологических триллеров — одиозный Ларс фон Триер («Догвилль», «Антихрист», «Нифоманка» и др.) неслучайно так виртуозно умеет создавать на экранах миры на стыке божественного и дьявольского, граничащие с безумием и ирреальностью. Режиссер уже давно испытывает проблемы с психическим здоровьем (а еще алкоголем и наркотиками), о чем не раз признавался не ради кокетства. Ему физически тяжело не только снимать, но и жить. Собственно, саморазрушение — и есть его метод работы.

Ларс уже не раз грозился завязать с кино — то из-за депрессии, то после выявленной болезни Паркинсона.

— Я сделаю небольшой перерыв, чтобы понять, что делать дальше, — говорил режиссер. — Надеюсь, конечно, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, от которой вы не избавитесь, но здесь можно работать с симптомами.

Кажется, что все проблемы с алкоголем и наркотиками (как и последовавшие прогрессирующие болезни) были спровоцированы прежде всего тотальным одиночеством Триера, с которым он никак не мог справиться. Даже несмотря на мировую популярность, кинонаграды, гипервнимание и стремление даже Ксении Собчак взять у него интервью.

— На данном этапе жизни я болезненно одинок, — подчеркивал Ларс. — Я всегда верил, что одиночество — это сила, но я вынужден признать, насколько болезненным оно может быть.

В этой связи особенно трогательно было увидеть в соцсетях датчанина объявление, как со странички сайта знакомств. Он снял (то ли в шутку, то ли всерьез, то ли ради очередного социального эксперимента, то ли на спор) видеовизитку и опубликовал ее. В начале ролика в качестве верификации звезда мирового масштаба демонстрирует белый лист бумаги со своим именем, выведенным трясущейся от болезни рукой.

— Мне 67 лет, у меня болезнь Паркинсона, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм, — объясняет осунувшийся и заросший режиссер. — Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов.

Ларс фон Триер.

Очевидно, что даже несколько предложений запомнить Триеру довольно сложно, поэтому он читает текст по бумаге. А голову положил на кресло, чтобы она сильно не тряслась. При этом Ларс настроен оптимистично — и уверяет, что вскоре снимет еще несколько «приличных фильмов», поэтому очень хочет жить с музой, которая будет вдохновлять художника, а в перспективе станет медсестрой или сиделкой, помогая ему.

Режиссер признается, что совершенно не представляет, как работают соцсети (в этом он ни разу не лукавит — иначе сказал бы писать ему в директ), и поэтому предлагает соискательницам писать ему на личную электронную почту.

— В хороший день и в отличной компании я могу быть очаровательным партнером, — уверен режиссер.

Напомним, Ларс фон Триер был дважды женат, у него четверо детей (интересно, помнит ли он об этом?). Вторая супруга ушла от режиссера в 2015 году после 18 лет брака, когда узнала, что у него есть роман на стороне.