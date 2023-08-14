Беспилотникам уделили особое внимание: о чем сказали Владимир Путин и Сергей Шойгу на открытии форума «Армия-2023»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит отметить, что обычно, президент приезжает в Парк Патриот лично. Но на этот раз он ограничился видеообращением (которое, кстати, полностью дублировалось титрами на английском языке). В последний раз вот так с экрана глава государства выступал на «Армии» в пандемийном 2020 году.

- Форум стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внёс серьёзный вклад в развитие многоплановых отношений России с зарубежными странами, — отметил Путин в своей речи.

Неспроста президент обращает на это внимание. С каждым годом стран, которые представляют тут свою продукцию становится все больше и больше. И это не пустая бравада. Сам Путин назвал цифры: «Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом – 82».

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к гостям выставки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То есть участников форума стало в 2,5 раза больше.

Еще из интересных цифр, о которых сказал глава государства:

- На стендах, экспозициях, полигонах парка «Патриот» 1,5 тысячи российских предприятий представили свыше 28,5 тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно, обратился Владимир Путин и напрямую к зарубежным партнерам. Говорит, Россия открыта к углублению технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества. И подчеркнул: «со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство.

Президент обратил внимание, что Россия сегодня может предложить партнерам «широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Особое внимание уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. И конечно, предлагаем обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолёты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения, — заявил Путин.

- Многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи специальной военной операции. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность, — отметил в свою очередь Сергей Шойгу.

Он же подчеркнул, что «широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной» и пригласил всех собравшихся на отдельный полигон, где выставлена трофейная техника запада, захваченная в ходе спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с речью на церемонии открытия Форума. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особенное внимание Министр обороны обратил на большое количество зарубежных делегаций, которые приехали на Форум.

- В сложной международной обстановке вы нашли возможность приехать, тем самым показав свое стремление продолжать контакты, укреплять и развивать обоюдовыгодное сотрудничество. Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок, — отметил министр обороны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Форум «Армия-2023» продлится до 20 августа. При этом первые три дня будут открыты исключительно для специалистов и журналистов, а с пятницы - 18 августа - он будет уже открыт для всех желающих.