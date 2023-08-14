Еня может, но пока не умеет слышать

Сейчас Еня говорит плохо, редко и как бы "наощупь", во мраке сплошного потока слышимых, но плохо распознаваемых звуков. Фото: семейный архив.

Сейчас Еня говорит плохо, редко и как бы "наощупь", во мраке сплошного потока слышимых, но плохо распознаваемых звуков. Пролаяла собака, загудела машина или что-то сказал человек - девочка старается уловить разницу, но удается ей это пока с огромным трудом. Потому, что после вживления кохлеарного имплантата ее мозг может, но не умеет слышать.

Вообще-то по документам девочку зовут Женей, но в семье - Еней. Потому что так нежнее и больше подходит самой младшенькой, долгожданной и всеми любимой. Всего в семье трое детей. Старший Богдан, слава богу, здоров. Средняя – Таечка – родилась больной ДЦП. Причина болезни неизвестна. Врачи только плечами пожали: «Винить некого, беременность процесс сложный, что-то пошло не так». Мама Юля никого и не винила, просто мужественно и упорно вела борьбу за здоровье дочери.

Когда Тае было три годика, родилась Еня - совершенно здоровая девочка, как сказали врачи. Малышка прекрасно развивалась, вовремя села, пошла, росла ласковой и общительной, гулила, агукала — все, как в учебнике, только лепета не появлялось.

- На работу я вышла рано, так как папа детей, к сожалению, ушел от нас, — рассказывает Юлия. – А работаю я в медколледже преподавателем информатики, коллеги – врачи. Однажды, услышав мои сетования на отсутствие лепета, коллега-хирург предположила, что это результат глухоты. Раньше мне не приходило это в голову, а тут стало сразу все ясно и очень страшно! С работы домой я бежала. С детьми оставалась бабушка, Еня скучала и, обычно, едва я возвращалась, радостно топала в прихожую встречать меня, но в этот раз я не включила свет в коридоре, а просто открыла дверь и позвала. Ответа не было. Я стояла в темноте, плакала и звала, звала ее. Но Еня не шла. Она меня не слышала.

Так появился диагноз - двусторонняя сенсоневральная тугоухость четвертой степени. Это означало, что «слышать» Еня может только гремящий барабан – потому что ощущает его вибрации. Другие же звуки для нее просто не существуют. И начались мытарства – походы по врачам и чиновникам. Обследование, подтверждения, постановка в очередь на операцию.

Наконец, в Санкт-Петербурге Ене провели кохлеарную имплантацию. Теперь девочка слышит, вот только говорить пока все равно не может. Потому что операции мало. Нужно еще научить мозг пользоваться новыми возможностями. Сам ребенок, даже с помощью мамы, не в силах освоить эту науку. Чтобы Еня догнала своих сверстников и стала обычной девчонкой-болтушкой, необходима профессиональная реабилитация. Увы, это не входит в лечение, оплачиваемое по ОМС и многодетной маме просто не по карману. Юля никого не винит и ни на что жалуется. Она работает изо всех сил и в одиночку тянет лечение двух покалеченных злой судьбой детей. Пожалуйста, помогите ей собрать на курс реабилитации дочери 254 300 рублей. Врачи и педагоги считают, что у Ени очень хорошие шансы на полное восстановление, нужно только немножко поддержать!

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