Авиасообщение в Европе под угрозой остановки: в Италии "ожил" самый высокий действующий вулкан

Новая фаза активности Этны началась поздно вечером в воскресенье. Фото: REUTERS

Самый высокий действующий (3357 м) и самый активный вулкан в Европе – Этна, распложенный на итальянском острове Сицилия, выбросил огромное облако пепла, и сейсмологи зафиксировали начало очередного его извержения.

Это привело к закрытию самого крупного на Сицилии международного аэропорта Катания-Фонтанаросса. Рейсы отменены, задержаны или перенаправлены в другие гавани.

Предполагается, что запрет будет действовать до конца сегодняшнего дня, однако, метеорологи, опираясь на данные, постоянной поступающие от служб, осуществляющих мониторинг извержения Этны, с высокой долей уверенности говорят, что он будет продлен. Более того, роза ветров и объемы попадающего в атмосферу пепла могут парализовать воздушное сообщение на большей части Европы.

Фото: REUTERS

Пока же пассажирам, намеревающимся покинуть Сицилию, предлагают следить за расписанием. Те, кому необходимо покинуть остров немедленно, рекомендовано воспользоваться водными видами транспорта.

Как сообщает итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии, новая фаза активности Этны началась поздно вечером в воскресенье. На данный момент она квалифицируется как «лавовый фонтан с вулканическим облаком, рассеиваемым в южном направлении».

Аэропорт Катания-Фонтанаросса проработал всего лишь несколько дней: в середине июле в терминале произошел крупный пожар, потребовавший длительного ремонта. А из-за Этны этот аэропорт в последний раз закрывали в 2011 году.