В зоне СВО прошло "сражение будущего": казаки отбили атаку ВСУ всего шестью дронами и спасли товарищей

Казаки из эскадридьи "Ладога" бригады "Дон" спасли наших разведчиков у Антоновского моста атакой своих беспилотников

В Сети набрал популярность ролик с ударом нашего беспилотника-камикадзе в сосредоточение группы ВСУшников под Антоновским мостом, соединяющим берега Днепра в районе Херсона. Бой и удар случились несколько дней назад, и в нем не было бы ничего особенного – сейчас ежедневно десятки, а то и сотни беспилотников летают над боевыми позициями, сбрасывают мины и гранаты, совершают удары, если бы не одно обстоятельство.

При помощи этого и других БПЛА бойцы казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового корпуса спасли группу наших разведчиков. Группа вышла в обычный рейд, но украинские нацисты ее засекли и загнали минометным огнем в один из полуразрушенных домов недалеко от берега. После чего над этим укрытием наших бойцов было организовано постоянное барражирование разведывательно-ударных дронов ВСУ, которые не только корректировали огонь минометов, но и сами сбрасывали гранаты на наших бойцов. У наших появились раненые, но они практически ничего не могли сделать, потому что выход на открытое пространство без какого бы то ни было укрытия, до которого пришлось бы пройти с ранеными несколько сотен метров, был равносилен самоубийству.

Но на помощь пришли казаки из бригады "Дон", в составе которой имеется эскадрилья беспилотников "Ладога". Шесть FPV-дронов "Упырь", половину из которых снарядили осколочно-фугасными, а вторую половину – термобарическими зарядами, операторы БПЛА из этой эскадрильи в считанные минуты послали на выручку нашим ребятам. Один из дронов был направлен на выявленную позицию минометного расчета, другим тоже нашли цели – наблюдательный пункт вражеских операторов БПЛА, склад с беспилотниками, два склада с боекомплектом и даже пикап бандеровцев.

Практически сразу по вражеским позициям начали работать и наши минометы. Противник, после ударов наших беспилотников забился в щели и уже не помышлял об уничтожении наших разведчиков, а только лишь о том, как сохранить свои жизни. Что же касается наших разведчиков, то они, забрав раненых, выбрались в безопасную зону.

Комментаторы-эксперты считают, что именно этот бой стал прообразом сражений будущего. Похоже, что это действительно так, поскольку "на крайне небольшом пятачке земли, а вернее над ним, в небе одновременно находилось больше десятка машин, которые наблюдали, сбрасывали гранаты и поражали людей ударом камикадзе" и т.д.

Однако есть в этой истории и другая сторона. Каким бы оружием ни сражались наши бойцы, от копья и сабли и до реактивного гранатомета и беспилотного аппарата главным для них, помимо выполнения боевой задаче всегда были, есть и будут взаимная выручка и готовность спасти товарищей, даже если для этого придется заплатить самую высокую цену.

Так было, есть и так будет и впредь.