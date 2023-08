92-летнего медиамагната заподозрили в романе с тещей Абрамовича

Новой женой Руперта Мердока может стать уроженка России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папарацци, следящие за весьма насыщенной жизнью 92-летнего американского медиамагната Руперта Мердока, имеющего также австралийское гражданство, смогли сделать несколько снимков, на которых миллиардер запечатлен на своей яхте вместе с 66-летней Еленой Жуковой.

Жукова, биолог по профессии, приходится матерью Дарье Жуковой, которая была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем.

Анонимный источник сообщил журналистам, что «у Мердока много энергии, и он вполне мог снова влюбиться», но никаких официальных подтверждений статуса отношений Мердока с Жуковой пока не поступало.

Руперт Мердок – отец шестерых детей, рожденных от разных браков. Впервые он женился в 1956 году на австралийке, стюардессе Патриции Букер. Затем в 1967 году - на шотландской журналистке Анне Манн. В 1999 году, через 17 дней после развода с ней, Мердок заключил брак с уроженкой Китая Венди Денг. Этот союз спровоцировал немало скандалов: Денг подозревали в связях с китайской разведкой; ей также приписывали роман с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Бывшая модель Джерри Холл стала четвертой женой Мердока в 2016 году, жениху за неделю до свадьбы исполнилось 85.

В апреле этого года миллиардер сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит, но разорвал помолвку. Причиной были названы религиозные взгляды невесты.

Мердок является крупнейшим медиамагнатом в мире, ему принадлежат сотни СМИ в разных государствах, включая The New York Post, The Times, Fox News.

Елена Жукова иммигрировала из России в начале 1990-х в США. Известно, что она дважды была замужем. Скорее всего ее знакомству с Мердоком поспособствовала дочь: известно, что Дарья Жукова, проживающая сейчас в Нью-Йорке вместе со своим новым мужем, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, дружит с Венди Денг, третьей по счету женой медиамагната.