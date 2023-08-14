Калужские предприятия ОПК представили свою продукцию на форуме «Армия-2023»

Форум «Армия-2023» открылся в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот». Фото: Владимир Гердо/ТАСС

IX Международный военно-технический форум «Армия -2023» открылся 14 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Организатором крупнейшего отечественного смотра военной техники выступает Министерство обороны РФ. Участников форума во время церемонии открытия приветствовал президент России Владимир Путин. Свою продукцию на выставке представили ведущие производители со всей страны, в том числе четыре предприятия оборонно-промышленного комплекса из Калужской области: «Тайфун», «Сигма», «КЭМЗ» и «Калугаприбор». Делегацию региона на форуме возглавляет заместитель губернатора Василий Быкадоров.

Многие из представленных образцов техники могут одинаково эффективно использоваться и для военных нужд, и в мирной жизни. На форуме «Армия-2023» холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые показал мобильную лабораторию экологического мониторинга «Палантир», созданную специалистами Калужского электромеханического завода («КЭМЗ»). Программно-аппаратный комплекс может эффективно определять очаги загрязнений на городских и промышленных объектах и предсказывать развитие экологической обстановки на ближайшие двое суток. Такое решение позволяет сократить время реагирования на экологические ЧП и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу. Особенностью «Палантира» является способность собирать и обрабатывать значительные объемы информации. Эксперты «КЭМЗ» совместно с сотрудниками Центральной аэрологической обсерватории разработали специальную математическую модель, позволяющую осуществлять сбор и анализ большого количества цифровых данных для определения причин изменения экологической ситуации.

Калужский завод «Тайфун» является одним из крупнейших российских производителей энергетического оборудования и систем управления для нужд Минобороны РФ. На форуме «Армия-2023» предприятие представило береговой ракетный комплекс «Бал-Э», оснащенный противокорабельными крылатыми ракетами, российский мобильный береговой комплекс радиоразведки «Монолит-Б» и другую военную технику.

Завод «Калугаприбор» продемонстрировал образцы комплексной системой связи и источник питания «Титан». Еще одна разработка предприятия - защищенный телекоммуникационный кластер «Фотон-А», обеспечивающий надежную связь. Основой кластера является доверенная телекоммуникационная система «Фотон-А», которая позволяет полностью отказаться от иностранных аналогов.

Предприятие «Сигма» представило на форуме более 20 образцов техники, в том числе полевые коммуникаторы, электрические машины, переносные зарядные устройства и многое другое.

Военно-технический форум «Армия» продлится до 20 августа. Современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники на нем представили не только российские, но и зарубежные компании. Мероприятия форума будут проходить на подмосковных полигонах в Алабино и Кубинке.