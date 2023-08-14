Электронный беспилотник Ирана и новые автоматы Калашникова: что показали в первый день форуму "Армия-2023"

Фото: Александр БОЙКО

Такого стечения иностранных гостей еще не было на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Пробка у въезда заняла около 1,5 часов. Причиной тому стали многочисленные делегации иностранных специалистов и военных атташе, которые посетили выставку в первый день. А еще тотальные проверки.

Проклиная Зеленского, водители нехотя выходили из машин и начинали демонстрировать аптечки, лопаты и грабли, что купили для дачи. Уже после 10.00 найти место на парковке было не легко. Но те, кто бросил автомобиль у бордюра скоро об этом пожалеют. Машины за пределами разметки тут же фотографировали люди в оранжевых желеках.

- Да, будут штрафы, - пообещал один из «фотографов».

Что сразу поразило в павильонах, так это огромное число иностранцев.

- Мы не китайцы, а вьетнамцы, - возразил представитель оружейной компании Z111 (павильон Е), и продемонстрировал мне SN7TB - копию пистолета Токарева (ТТ) калибра 7,62 с магазином на 13 патронов. А еще штурмовую винтовку STV - 380, так похожую на наш "Калашников".

Фото: Александр БОЙКО

Кстати, наш "Калашников", под патрон НАТО 5,45 на выставке тоже демонстрировали. Производители честно признались, что сделали его на экспорт. Учли даже страсть индийских воинов демонстрировать строевую выучку и приемы с оружием на границе с Пакистаном: на новеньких Калашниковых есть штатное место под крепление маленького штык-ножа.

Фото: Александр БОЙКО

Целый китайский квартал производителей военной амуниции и вооружений можно найти в павильоне Д. Тут масса бронежилетов, касок, разнообразной формы и ботинок, курток, беспилотников любого назначения.

Фото: Александр БОЙКО

- Все, теперь границы открыли, будем к вам приезжать часто, - заявила одна китайских продавщиц, записывая имена посетителей обещая продать демонстрационные образцы в последний день выставки.

Фото: Александр БОЙКО

Фото: Александр БОЙКО

Рядом с китайскими товарищами разместились представители военных заводов Ирана. Министр обороны России Сергей Шойгу задержался на несколько минут у макетов продукции Организации аэрокосмической промышленности (AIO). Среди макетов управляемых бомб GB125, учебно-боевой самолета Yasin, катера, противокорабельного крылатого ракетного комплекса СМ-300 внимание наших военных специалистов привлек беспилотник с именем «Шахин».

Фото: Александр БОЙКО

- Это первый полностью электронный беспилотник производства Ирана, - прокомментировали KP.RU в компании AIO. Аппарат оснащен пятью электронными моторами может стартовать с крыши дома или палубы катера. Ему не нужна взлетная полоса для разбега. Со скоростью 120 километров в час он может лететь два-три часа, при этом нести груз массой в 14 килограмм.

Примечательно, что сбросить этот груз «Шахин» может с высоты в 4 километра.

Рядом выстроилась настоящая очередь добровольцев и волонтеров к ларьку екатеринбургской компании BRT, чьи мастера производят реактивные облегченные дульные тормоза-компенсаторы. Они не только снижают звук выстрела, маскируют вспышку, но и отводят газы от лица стрелка. А это очень важно в бою.

Фото: Александр БОЙКО

Отметим, что сам владелец компании 42-летний Иван является лучшей маркой качества своей продукции. Он ушел на Донбасс добровольцем. И сегодня конструктор с позывным «Механик» ежедневно испытывает свои изобретения на прочность.

В павильоне «Е» у стенда Военного учебно- научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А Гагарина» ждет военной приемки изобретатель «Пули- здоровья» и «Присадки ВКП (б)» руководитель проекта Андрей Агафонов. Секретные испытания в зоне специальной военной операции этих присадок показали: стволы оружия позволяют посылать пули и снаряды быстрее и точнее, и при этом остаются чистым, а присадки в масло - выезжать боевой технике с поля боя с пробитыми двигателями. Технику с сухими движками не клинит на поле боя, она позволяет вывезти грузы, экипажи и личный состав в безопасное место. При этом техника меньше требует топлива. Казалось бы, а что стоит добавлять эти присадки в масло, которым пользуются наши воины?

Фото: Александр БОЙКО

Иранцы, китайцы, вьетнамцы, индусы уже проявляют интерес к этим новинка. И не только к присадкам, но и другим материалам. Интерес иностранцы проявили к специализированному предприятию по производству пружин и изделий из проволоки «ЛККА». Секрет прост: большинство представленных на форуме пружинок используются в российском оружии.

- Без них не будет работать магазин с патронами автомата или затвор пистолета, - рассказал представитель «ЛККА» Вячеслав Скрипко.

И протянул мне «Кошку». С помощью такого маленького стального «якоря» наши бойцы и саперы переворачивают тела погибших украинских военнослужащих, которых минируют польские наемники.

Фото: Александр БОЙКО

ВНИМАНИЕ!

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа.