В России ужесточают контроль за продажей лекарств: как пациентам не остаться без необходимых препаратов

С начала осени Росздравнадзор станет с особой строгостью контролировать отпуск в аптеках трех групп рецептурных лекарств. Фото: Тимур ХАНОВ.

С 1 сентября в нашей стране обновятся правила отпуска лекарств в аптеках. Государство усиливает контроль за продажей рецептурных препаратов. Напомним, по законодательству рецептуркой считаются не только сильнодействующие обезболивающие или психотропные таблетки. Многие лекарства, которые ежедневно принимают люди с гипертонией, заболеваниями щитовидки, сахарным диабетом - все это, строго говоря, тоже должно продаваться по рецептам. Да что там, любые антибиотики, средства от герпеса, для борьбы с изжогой из нашей домашней аптечки - в общем, таких препаратов море.

Что изменится с начала осени? Росздравнадзор станет с особой строгостью контролировать отпуск в аптеках трех групп рецептурных лекарств:

- тех, что отпускаются льготникам (например, антидиабетические препараты, определенные лекарства для инвалидов и др.);

- таблеток, которые продаются дистанционно, то есть через интернет (напомним, такой эксперимент идет сейчас в трех регионах - Москве, Подмосковье и Белгородской области);

- лекарств из группы «подлежащих предметно-количественному учету» (ПКУ). Это те самые сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты, которые и сейчас можно купить только по рецепту.

Да, у аптекарей появятся дополнительные обязанности. В частности, сведения о серии, номере и дате выдачи каждого рецепта на лекарства из группы ПКУ понадобится передавать в единую систему мониторинга. Но на пациентах нововведение отразиться никак не должно, уверяют в Минздраве. Все те лекарства, которые многие из нас постоянно принимают от хронических болезней или держат в домашней аптечке «на всякий пожарный» не входят ни в одну из вышеперечисленных категорий. Это значит, что ужесточение контроля за их продажей именно по рецептам (хоть это условие и прописано в законе) сейчас не вводится. То есть, пока сохранится все, как было до сих пор.

И все же у пациентов остаются вопросы. Мы разобрали их с экспертом по здравоохранению и правам пациентов, президентом общественной организации «Лига пациентов», юристом Александром Саверским.

1. Допустим, какие-то из аптек решат строже соблюдать закон и начнут требовать рецепты на то, что до сих пор продавали просто так, закрыв глаза (лекарства для снижения давления, от диабета и т. д.). Как быть пациенту, если для получения рецепта, например, у врача-эндокринолога, невролога, кардиолога нужно ждать приема по две недели и дольше?

- Да, по законодательству срок ожидания приема профильных врачей-специалистов может составлять до 14 рабочих дней (на практике бывает, конечно, и больше). В то же время рецепты на большинство препаратов, включая необходимые диабетикам или сердечникам, вправе выписывать врач-терапевт или врач общей практики. Прием такого доктора должен быть обеспечен пациентам в течение 24 часов после обращения.

СОВЕТ

Чтобы терапевт выписал вам рецепт на те же препараты, которые вы привычно принимаете по назначению профильного доктора (кардиолога, эндокринолога и т. д.), имейте при себе выписку из медкарты, где указаны такие лекарства, советует Александр Саверский. Да, наше здравоохранение все активнее переходит на цифровые рельсы, но электронные медкарты есть не везде, доступ к ним может барахлить и т. п. Так что для надежности сделайте ксерокопию страниц с назначениями вашего лечащего врача. И берите с собой, если приходите за рецептом к другому доктору.

2. Можно ли подстраховаться, записаться на прием к врачу заранее и попросить его выписать новый рецепт, хотя срок действия старого еще не истек?

- Если речь идет о препаратах, не входящих в группу ПКУ (сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты), то врачи не ведут строгой отчетности по выданным рецептам, поясняет Саверский. Поэтому медики спокойно могут выписать новый рецептурный документ, даже если старый еще в силе. Либо вы сами можете прийти на прием к другому доктору. И он выпишет необходимое вам лекарство именно в дату вашего обращения, советует Саверский.

3. При многих хронических болезнях рецептурные лекарства нужно принимать постоянно (диабет, гипертония, заболевания щитовидки и т. д.). Но в целом человек чувствует себя нормально, ходит на работу. Как ему попасть на прием к врачу, чтобы выписать рецепт? По закону ведь ни больничного, ни отгула на это не полагается?

- Увы, для таких случаев - когда нет показаний для оформления больничного листа - закон освобождения от работы не предусматривает. Так что придется выкручиваться, решать проблему своими силами. Пытаться попасть на прием к врачу за рецептом до или после работы, на выходных (в том числе выписывать рецепты может дежурный терапевт). Или договариваться с работодателем об отгуле.

КСТАТИ

Чтобы стимулировать людей проходить диспансеризацию, в Трудовом кодексе появилось правило об «оздоровительном отгуле». Гражданам 18-40 лет полагается освобождение от работы на один день раз в 3 года с сохранением среднего заработка. А после 40-ка лет - один день ежегодно. Может, по аналогии стоит как-то решить и вопрос о выделении времени на посещение врача для получения рецепта? - предлагают эксперты по правам пациентов.

4. Зачастую врачи пишут названия лекарств на обычном листочке или бланке с названием частной клиники (если идешь к платному доктору). И ставят свою подпись и печать. Это сойдет за рецепт? Или должен быть какой-то особый бланк?

- Разумеется, есть официально утвержденные бланки рецептов, - поясняет Александр Саверский. Никакие листочки и бланки клиник, хоть с миллионом печатей, силы рецепта не имеют.

Бланк рецепта формы №107-1/у

НА ЗАМЕТКУ

В большинстве случаев рецептурные лекарства должны выдаваться на бланке формы №107-1/у - этот номер отпечатан в шапке рецепта.

Есть еще бланки форм №148-1/у-88 и №148-1/у-04(л), но это для льготных препаратов и сильнодействующей рецептурки.

5. Почему врачи сами нередко избегают выдавать рецепты на «обычные», не сильнодействующие лекарства? А чаще пишут название препарата на листочке?

- Склоняюсь к тому, что это давняя традиция, - считает Саверский. - Так уж у нас сложилось десятилетия назад, когда многие препараты еще не были рецептурными. Врачи привыкли. В последние годы клиники зачастую даже не заказывали бланки для «простой» рецептурки (не льготных или сильнодействующих).

По оценкам экспертов, только на 10% лекарств, относящихся к разным группам рецептурных препаратов, сейчас в реальности выдаются рецепты, рассказал президент «Лиги пациентов».