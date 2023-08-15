Вопрос дня: А вам по барабану взлеты «зеленого»?

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Валентин Мишин, мастер в автосервисе:

- Мои друзья по одному объявлению за неделю продали три совершенно одинаковые машины, пригнанные из США - один год, одна комплектация, плюс-минус один пробег. Если первую они продали за 2 миллиона рублей, то через неделю третья ушла уже за 2,8 миллиона. И это только на курсе и решениях вроде нового утилизационного сбора и грузинского запрета на транзит в Россию. Вот и считайте, плевать нам на курс или нет.

Эдуард Бояков, режиссер:

- Не чувствую ни по состоянию организма, ни по состоянию души никакого резонанса по поводу курса доллара. Уже много лет я себя организовываю так, чтобы от этого не зависеть. Театр тоже уже давно перестроился: свет и прожекторы у нас китайские, например. Мы перешли на торговлю в юанях и не страдаем.

Сергей Станкевич, экс-советник Бориса Ельцина по политическим вопросам:

- Курс влияет на многие мои бытовые покупки, начиная с вина и кончая любой оргтехникой. Да и со стороны государства высокий курс - это плохо. Это влияет на покупательскую способность населения, угнетает потребительский рынок. Создает трудности для многих предприятий, которые все еще критически зависят от импорта. Наш передовой промышленный кластер, который пока еще вынужден закупать многое за рубежом.

Валерия Кашина, организатор авторских туров «Маршрут построим»:

- У нас из-за резкого скачка в курсе встали продажи туров за границу. На примере Узбекистана - неделя по стране обходится в 1000 долларов. Психологически тяжело столько отдать многим за Узбекистан (не умаляю достоинств этой прекрасной страны). Да и на туры внутри страны - тоже на руку нам не играет. Билеты на самолет всегда были связаны с долларом. Есть еще один минус: если из-за курса все поедут путешествовать по России, спрос скажется на ценах - отели, гиды, трансферы резко подорожают.

Олег Сухарев, экономист:

- В подорожании доллара есть один весомый плюс: наши экономические власти наконец-то признали, что нам важен сильный рубль. Теперь ждем мер, которые помогут это обеспечить.

Владислав Ермохин, бариста, владелец кофейни:

- Мне-то на курс доллара все равно: закупка зерен и обслуживание кофемашины не особо подорожали. Но вот клиентам, видимо, не плевать. Денег у народа становится меньше - и ко мне приходят реже.

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