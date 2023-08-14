Ездить по одному, на зебре спешиваться: Движение Первых взялось за самокатчиков

Называется проект “Безопасность в движении”, реализуется в рамках стратегии комплексной безопасности детей, которую утвердил 17 мая 2023 года Президент России Владимир Путин. Цель - научить и детей, и взрослых пользоваться популярным нынче электротранспортом и снизить аварийность. Просвещать собираются на онлайн-курсах, мастер-классах, тематических занятиях в школах, а также во время уличных мероприятий, которые планируют устраивать в разных городах страны в теплое время года.

НЕ ЗНАЕШЬ? НАУЧИМ!

Первое такое мероприятие провели 12 августа в столичном Парке Горького совместно с Общероссийской общественной детско-юношеской организацией по пропаганде безопасности дорожного движения “Юные инспекторы движения” (ЮИД). Информационным партнером выступила “Комсомольская правда”,

На набережной Москвы-реки развернули большую площадку с локациями, на которых знакомили всех желающих с правилами дорожного движения. В фокусе – те, кто ездит на велосипедах, самокатах и так называемых средствах индивидуальной мобильности (СИМ - это гироскутеры, моноколеса и пр.). Совсем новичок? Послушай теорию, потренируйся держать равновесие на балансире. Получилось? Надевай экипировку (шлем, налокотники, наколенники) и попробуй прокатиться. Сначала по прямой, потом – виляя между конусами, как будто едешь по многолюдному тротуару. Продвинутых тестировали у магнитной доски, на которой инструктор моделировала разные ситуации на дороге.

«Переходить дорогу только пешком? Хм, не знал.»

«Вдвоем на самокате нельзя - вы серьезно? Так ведь романтика! И ребенка катать удобно.»

Народ сыпался даже на самом простом. Округлял глаза, когда инструкторы объясняли что на зебре все - пешеходы. И что самокат рассчитан на одного человека, а два ездока не смогут крепко держаться, сложно будет оперативно отреагировать на критическую ситуацию - если, например, кто-то вдруг выбежит наперерез. К тому же самокаты, которые дают напрокат, очень тяжелые: упадешь или врежешься – мало не покажется.

НАРУШИТЕЛЕЙ МНОГО

Таких случаев все больше, подтверждают в МВД России: во втором квартале 2023 года произошло 496 аварий с участием самокатов, что значительно больше, чем за аналогичные периоды 2022 года (295) и 2021-го (192). И травматизм лихо растет.

- Третий год езжу на электросамокате – очень удобно, быстро, никакие пробки не страшны, сам контролируешь свое передвижение. Часто наблюдаю, как люди нарушают правила, - подтвердил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, который и на площадку в Парк Горького приехал на самокате. – Меняется законодательство – в частности, прописали термин СИМ, ограничили скорость движения, определили, кто и где может ездить на таком транспорте. Мы помогаем государству популяризировать знание правил. К тому же одна из первостепенных задач Первых - формировать культуру безопасности движения.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Самые частые ошибки владельцев СИМ – не соблюдают скоростной режим, забывают спешиваться на зебре, «рассигналивают» идущих по тротуару, думая, что они главные. А еще умудряются смотреть в телефон или разговаривать во время передвижения, из-за чего отвлекаются, теряют бдительность.

Так может надо штрафы ввести? Григорий Гуров считает, что штрафы, конечно, дисциплинируют, но Первые все-таки не за запретительные меры и наказания, а за профилактику. Мол, пойдем и будем обучать ребят сотнями и тысячами - чтобы через 2-3 года снизилось количество ДТП, а дисциплинированных самокатчиков стало бы не меньше 80%.

БДИ!

Основные правила

Их немного - примерно на три странички, так что учить немного и недолго. А прямо сейчас можете запомнить главное.

- Спешивайтесь при переходе дороги.

- На тротуаре главные – пешеходы. Обгонять их можно, но вежливо и осторожно, а не гнать, сигналя и всех распугивая.

- Надевайте шлем – он защитит при падении.

- Соблюдайте скоростной режим. Максимум - 25 км\ч. При этом в городах появляются зоны, где нельзя разгоняться или вообще нельзя ехать на самокате.

- В сильный дождь ездить на электросамокате нельзя.

- Детям можно кататься на СИМ с 14 лет. Приоритетность зон: велосипедные дорожки. проезжая часть велосипедных зон, велополосы. Если такой инфраструктуры нет – тротуар. Нет и его - обочина.

- Запрещено поворачивать налево или разворачиваться, если на дороге больше одной полосы в одну сторону или есть трамвайное движение.

В ТЕМУ

Как оказать первую помощь

Этому тоже обучали в Парке Горького. Итак, если человек упал с самоката (или его сбил самокатчик) и потерял сознание, нужно огородить место, где лежит пострадавший, при этом его самого не трогать и не переносить. Далее - проверить пульс, дыхание (поднести к носу экран мобильного, от дыхания появится испарина), чтобы сообщить медикам. Потом вызовите скорую и дождитесь приезда бригады.

НАША СПРАВКА

Движение Первых заработало в 2022-м - в год 100-летия пионерии. Называют себя продолжателями традиций самой популярной и самой массовой детской советской организации, однако подчеркивают: их главный принцип - все делают, придумывают, решают дети. А взрослые - наставники или помощники.

Деятельность движения направлена на воспитание достойного гражданина, патриота, а в это понятие входит в том числе и культура поведения, и навыки безопасности.