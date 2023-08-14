Клон Владмира Зеленского нашелся на рыбном рынке в Неаполе

Джиджи Пешерия работает обычным продавцом на рыбном рынке в Неаполе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джиджи Пешерия (Луиджи — рыбная лавка) был обычным продавцом на рынке «Il Cavalluccio Marino» (Морской конек) в Неаполе. Торговал морскими обитателями, ходил в бар по соседству, ухаживал за собакой и домашней черепахой, искал жену. В общем, честно тянул «рабочую лямку».

Жизнь Пизакане (его настоящая фамилия) круто изменилась в 2020 году, когда Италия оказалась в буквальном смысле заперта на замок из-за коронавирусных ограничений, а Джиджи — решил завести страничку в популярной социальной сети «Тик-ток». Там он комически обыгрывал бытовые ситуации и травил байки «с производства». Благодаря коронной фразе «С вами Джиджиалонэ. Доброе утро, рыбная лавка!» (примерно соответствует нашему «Здорова, База!») его видео быстро стали вирусными. Но настоящая слава пришла к нему чуть позже, когда он попал на телевидение, став героем шоу-программы «Гиены» (Le Iene), до этого раскрутившей многих итальянских интернет-звезд. Здесь он познакомился с другими известными неаполитанскими гастрономическими деятелями (например, с пиццайоло Джино Сорбилло), а авиакомпания «Райанэйр» даже использовала его образ в одном из своих рекламных роликов.

Правда уже в 2023 году Луиджи объявил о своем желании распрощаться с социальными сетями из-за внезапной и чрезмерной популярности, которая, по его словам, «полностью разрушила его жизнь».

- Даже в воскресенье, когда я нахожусь на рыбном рынке, сто тысяч человек приходят, чтобы сделать фото и видео, но мне надо работать. Я не хочу быть их разочаровывать, но я просто психологически не могу это терпеть, - признался он тогда.

Но жизнь «самого популярного рыбака» после этого решила сделать еще один крутой поворот, когда пользователи из Украины обратили внимание на его поразительное сходство с Владимиром Зеленским. «Клон президента», не иначе как вспомнив слоган маркетологов «дурная слава-лучшая реклама», решил что от популярности ему никуда не деться и не только вернулся в Интернет, но и стал копировать причёску, мимику и манеру одеваться украинского политика.

Жизнь «самого популярного рыбака» решила сделать крутой поворот, когда пользователи из Украины обратили внимание на его поразительное сходство с Владимиром Зеленским.

И ведь не просчитался, буквально за месяц нарастив число подписчиков с 500 тысяч до миллиона!

Теперь, по словам Луиджи, он намерен, как и его более знаменитый персонаж, сделать карьеру комика. Но на вопрос, собирается ли он, как и Зеленский, стать президентом, он обычно отвечает уклончиво, говоря, что для подобной миссии его жизненного опыта все же маловато...