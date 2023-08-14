Олег Видов улетел в свадебное путешествие с подругой Галины Брежневой и упустил роль Руслана

В свое время "Руслан и Людмила" стал одним из самых масштабных проектов советского кино.

Двухсерийную картину по мотивам сказки Пушкина снял полвека назад прославленный режиссер Александра Птушко. Эта его последняя работа, лебединая песня и вершина творчества. В сказочный сюжет режиссер мастерски вписал спецэффекты, используя комбинированные съемки в эпизодах полёта Черномора, сценах с говорящей головой великана-богатыря и др. Правда обилие комбинированных съемок сегодня усложнило реставрацию картины. Но оно того стоило: фильм невероятно эффектный. Масштаб съемок впечатлял: в батальных сценах битвы с печенегами было занято около двух тысяч человек. Для фильма построили грандиозные декорации: гридню Владимира, пещеру Финна, светлицу Наины, сад и дворец Черномора, пристань древнего Киева, «Замок 12 дев», Голову великана...

На главные роли Александр Птушко не стал приглашать звезд, а взял либо малоизвестных актеров, либо вообще непрофессионалов. По разному сложилась их дальнейшая судьба.

В прежних версиях «Руслана и Людмилы» главного героя всегда играли самые топовые актеры своего времени. В экранизации 1916 года Русланом был Иван Мозжухин. В следующий раз (в 1939 году) чудо-богатырем стал советский эталон благородной красоты Сергей Столяров. Чуть позже он сыграет Садко в другой картине Александра Птушко.

Чтобы не нарушить традиции, Птушко первоначально утвердил на роль Руслана секс-символ 70-х Олега Видова, с которым уже работал на картине «Сказка о Царе Салтане»: Видов там сыграл князя Гвидона. В августе 1970 года начались натурные съёмки в городе Александров. Выбор места режиссёр объяснял исконно русским характером этой земли, её «рельеф давал богатые возможности для камеры». Жители Александрова приходили полюбоваться дивной красотой и замирали от удивления. Рядом с городом выстроили величавый белокаменный стольный град Киев с сияющими золотыми куполами соборов.

Актер Олег Видов.

Пока строились декорации, Олег Видов улетел в Крым в свадебное путешествие. После двухнедельного знакомства он женился на Наталье Федотовой, близкой подруге Галины Брежневой. И так загулял с молодой женой, что легкомысленно пропустил начало съемок. Его отстранили от роли. Чтобы не допустить простоев, в кино это очень дорого, главный оператор Игорь Гелейн предложил попробовали на роль Руслана молодого актёра Валерия Козинца. Он не был известен, как Видов. Но в его пользу были два обстоятельства. Во-первых, он был на площадке: должен был сниматься в роли Рогдая, одного из трёх соперников Руслана. Во-вторых, он был зятем Александра Птушко: Козинец в то время был женат на дочери режиссера Наталье. На роль Рогдая срочно пригласили другого артиста - Олега Мокшанцева. Широкому зрителю он, как и Козинец, не известен. В основном был востребован в дубляже, он озвучил около шестисот персонажей в кино. Его голосом говорит аферист Филипп Бэнг (эту роль сыграл Энтони Куинн) в итальянской криминальной комедии «Блеф».

После выхода на экраны «Руслана и Людмилы» женская половина советских зрителей забыла про Видова и влюбилась в красавца-богатыря Козинца. Роль Руслана стала пиком его карьеры. Но развития не последовало. С Натальей Птушко он расстался. Вскоре в его жизни появилась настоящая Людмила, на которой он женился и прожил в любви и согласии почти полвека. Козинец бросил актёрскую профессию, купил домик в деревне и занялся сельским хозяйством.

В роли Людмилы должна была сниматься молодая актриса Антонина Пилюс. Но дочь режиссёра Наталья Птушко случайно увидела на улице очаровательную, милую девушку, которой предложила прийти на кинопробы. Звали девушку удивительно банально - Наташа Петрова. Она была выпускницей инъяза, подрабатывала моделью в объединении «Союзпушнина». Она прекрасно справилась с ролью Людмилы, которая то гуляла по сказочному саду Черномора, то пряталась под шапкой-невидимкой, то спала заколдованным сном. Возникли сложности с озвучиванием роли. Наталью Петрову озвучивала профессиональная актриса МХАТа Нина Гуляева, жена Вячеслава Невинного, сыгравшего Фарлафа. После успешного дебюта Наталья Петрова не связала свою жизнь с кино. Она вышла замуж за иранского бизнесмена - советского агента госбезопасности Бабека Серуша. Жила с ним в Швейцарии, США, Италии, Германии. После смерти мужа унаследовала его состояние, вернула себе девичью фамилию и занялась бизнесом: в начале 90-х она открыла в Москве один из первых частных косметических салонов, а после - студию красоты известной французской марки.

На роль колдуньи Наины первоначально была утверждена Цецилия Мансурова. Но в последний момент Мансурова по каким-то причинам отпала, Александр Птушко выбрал на эту роль Марию Капнист, которая была знаменита своей громкой фамилией. Она происходила из старинного дворянского рода. Её отца, графа Ростислава Капниста-старшего, расстреляли красноармейцы в 1921 году. Дворянское происхождение сильно осложнило ей жизнь и актерскую карьеру. Её исключили из театрального института, запретили жить в родном Петербурге, во время войны арестовали как «шпионку»… В лагерях и тюрьмах суммарно она провела почти 15 лет. И только после смерти Сталина её освободили и полностью реабилитировали. Лишь в конце 50-х, когда ей было за 40, Мария Капнист начала воплощать мечту своей юности – её стали снимать в кино. Увы, слишком поздно для начала кинокарьеры. Но она все же успела сыграть характерные образы графинь, знатных дам, загадочных старух, ведьм и чародеек.

В «Руслане и Людмиле» состоялся актёрский дебют физика-ядерщика Владимира Фёдорова, который сыграл колдуна-злодея. На эту роль пробовался Ролан Быков, но он оказался слишком высоким для роли карлика, каким его описывал Пушкин. Молодой ученый Владимир Фёдоров в то время работал в научно-исследовательском институте и был учеником Игоря Курчатова. При этом обладал ростом в 130 см. Его-то и утвердили на Черномора. После этого он много раз ещё играл карликов и даже выходил на профессиональную сцену театра.

Владимир Федоров сыграл главного злодея сюжета - Черномора.

Юную Наину сыграла Наталья Хренникова, дочь прославленного композитора Тихона Хренникова, который написал музыку к «Руслану и Людмиле». Наталья не была профессиональной актрисой, она окончила художественное училище и по совету отца стала театральным художником. Работала оформителем спектаклей в разных театрах Советского Союза. Оформляла постановки, музыку к которым написал её знаменитый отец. Как бывает в кино, в фильме «Руслан и Людмила» родственный протекционизм очевидно присутствовал, но, к счастью, это не сказалось на качестве картины.